استعلم عن نتائج الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، من أكثر الجمل التي يبحث عنها ملايين الطلاب وأولياء أمورهم يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، المنتظر أن تعلن ظهر غد الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يحضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد وزير التعليم، أنّ المؤشرات الأولية للنتائج، أوضحت أنّه لا يوجد طالب حصل على 100%.

استعلم عن نتائج الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. النتيجة جاهزة تماما

استعلم عن نتائج الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكن لأي طالب بالثانوية العامة الدخول على الرابط، للحصول على النتيجة التفصيلة الخاصة به، مشيرة إلى أنّ الوزارة انتهت من إعداد نتيجة الثانوية العامة، وأصبحت جاهزة لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لها، مؤكدة أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المدارس الثانوي على مستوى الجمهورية سيكون يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس الحالي.

استعلم عن نتائج الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. تعلن غدا في الواحدة ظهرا

وبدأ العدد التنازلي لموعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، المقرر أن تعلن غدا في الساعة الواحدة ظهرا، طبقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أنّه جار إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم 17 أغسطس الحالي، من خلال مؤتمر صحفي يعقد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة، ومؤشرات النجاح العامة للشعبة (العلمية والأدبية) ومقارنتها بالعام الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ مؤشرات النجاح لـ نتائج الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، جيدة جدا ومقاربة للأعوام السابقة، وسيتم إعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021، من خلال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.