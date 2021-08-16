وزير التعليم: إعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021 غدا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة ستنتهي خلال ساعات من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 في شكلها النهائي، لاعتمادها وإعلانها ظهر غد الثلاثاء، من خلال مؤتمر صحفي يعقد في وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يحضر مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، لإعلانه المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021، وتحديد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات للعام الجامعي 2021-2022.

وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 غدا

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ المؤشرات الأولية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة، وأنّ الوزارة تسعى إلى تنفيذ استراتيجياتها الجديدة لتطوير منظومة الامتحانات لجميع مراحل التعليم في مصر، لافتا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، كانت تقيس مستويات الطلاب وتحدد المتميزين منهم، وتقيس التمييز بين جموع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، منوها بأنّ من يتحدث عن تسريب نتيجة الثانوية العامة والتلاعب في الدرجات «كاذب ومحتال»، وأنّ «عبدالغفار»، سيعلن تفاصيل المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021.

وزير التعليم: المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون متاحة لجموع الطلاب عقب اعتمادها بنحو 3 ساعات، وسيتم تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غد الثلاثاء، مؤكدا أنّ التصحيح الإلكتروني لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، سار بشكل منضبط دون أي مشكلات تذكر، لافتا إلى أنّه جرى حجب نتائج الطلاب الغشاشين، بعد انتهاء التحقيقات في محاضر الغش، والتي ضبطت خلال امتحانات الثانوية العامة.

وزير التربية والتعليم: حجب نتائج الطلاب الغشاشين من نتيجة الثانوية العامة 2021

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