الحرب في أفغانستان.. واشنطن ترسل قوات إضافية إلى كابول وبايدن مذهول

بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ونجاحها أمس فى دخول القصر الرئاسى فى العاصمة كابول ،أرسلت الولايات المتحدة ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، ما يرفع عدد القوات الأمريكية هناك إلى ما يقرب من 6 آلاف جندي وذلك لتأمين مغادرة الأمريكيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجرى فيه الولايات المتحدة تنفيذ خطة انسحاب لقواتها من افغانستان، والتي بدأت مايو الماضي، ومن المزمع أن تنتهي سبتمبر المقبل بعد 20 عاما من الحرب على أفغانستان

وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أنَّ ألف جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً يتجهون مباشرة إلى كابول بدلاً من الذهاب إلى الكويت كقوة احتياطية، تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

ووتولى مروحيات إجلاء موظفين من السفارة الأمريكية، كما تستعد عدة بعثات غربية أخرى لسحب أفرادها، وأشارت مصادر برلمانية ألمانية، إلى أنَّ برلين تدرس إرسال قوات لأفغانستان للمساعدة بعمليات إجلاء رعايها من البلاد.

بايدن وكبار المسؤولين مذهولون إزاء وتيرة تقدم طالبان

ووفقا لـ أسوشيتد برس، شعر الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين بالذهول بسبب وتيرة استيلاء حركة طالبان شبه الكامل على أفغانستان.

وإثر تطور الأحداث في أفغانستان أمس، ظل بايدن في كامب ديفيد الأحد، حيث تلقى إحاطات منتظمة حول أفغانستان، وأجرى مكالمات عبر الفيديو مع أعضاء فريقه للأمن القومي، بحسب مسؤولين بارزين في البيت الأبيض.

جوتيريش يحث الأطراف بأفغانستان على ضبط النفس

فى السياق ذاته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حركة طالبان، وجميع الأطراف الأخرى في أفغانستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، من أجل حماية أرواح الأفغان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للبلاد.

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا اليوم لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان إثر سيطرة طالبان على القصر الرئاسي أمس.