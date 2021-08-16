الحرب في أفغانستان.. 3 قتلى إثر إطلاق نار أمريكي بمطار كابول

أسفر إطلاق نار أمريكي بمطار كابول في أفغانستان لتفريق الحشود لتأمين مغادرة الأمريكيين عن وقوع 3 قتلى حتى الآن، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، عن صحيفة «وول ستريت جورنال».

ونقلت رويترز عن شهود عيان، قولهم: إن 5 قتلى وقعوا حتى الآن، إثر أحداث الفوضى بمطار كابول.

ونجحت حركة طالبان أمس في السيطرة على أفغانستان، وتمكنت أمس من دخول القصر الرئاسي فى العاصمة كابول، فيما فر الرئيس الأفغاني أشرف غني متوجها لسلطنة عمان.

الجيش الأمريكي يؤمن محيط مطار كابول لضمان المغادرة الآمنة للأمريكيين

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يؤمن محيط مطار كابول الدولي، لضمان المغادرة الآمنة للأفراد الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان، عبر رحلات جوية مدنية وعسكرية.

وأوضح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه جرى إجلاء جميع موظفي السفارة بشكل آمن، ووصولهم مطار حامد كرزاي الدولي، الذي يحرسه الجيش الأمريكي.

عشرات الدول تدعو أفغانستان إلى تسهيل مغادرة رعاياها

وطالبت عشرات الدول جميع الفاعلين في الأحداث التي تشهدها أفغانستان إلى احترام وتسهيل مغادرة الرعايا الأجانب، وكذلك الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد.

وأصدرت أكثر من 60 دولة بيانا مشتركا مساء الأحد، إثر ما أسمته بـ«الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان»، موضحة: «يتحمل الذين في السلطة بجميع أنحاء البلاد المسؤولية، والمساءلة لحماية حياة البشر والممتلكات، والاستعادة الفورية للأمن والنظام المدني».

وقال الدول في البيان، إنه يجب أن تظل الطرق، والمطارات، والمعابر الحدودية مفتوحة، ويجب الحفاظ على الهدوء، مضيفة: «الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش بأمان وأمن وكرامة. نحن في المجتمع الدولي على استعداد لمساعدته».

وأوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه ليس من الوارد عودة القوات البريطانية إلى أفغانستان في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه جار إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين والأفغان الذين تلتزم بريطانيا بحمايتهم، مؤكدا أن «الجانب العسكري من المطار آمن وخاضع للرقابة».