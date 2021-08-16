شركات السياحة: ننتظر زيادة سياح «شهر العسل» العرب بمصر في الشتاء

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إنذَ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستبدأ في التراجع بشكل مؤقت نهاية الشهر الجاري بسبب عودة الدراسة بالمدارس والجامعات بمعظم الدول العربية خاصة دول الخليج العربي، موضحًا أنَّ عودة الدراسة فى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ستكون يوم 27 أغسطس الجارى فيما ستعود في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 7 سبتمبر المقبل.

عودة السياحة العربية للارتفاع من جديد نهاية سبتمبر

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، لـ«الوطن»، أنَّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر ستعاود الارتفاع من جديد بداية من أواخر شهر سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن نوعية السياح العرب الوافدين لمصر ستتغير بداية من سبتمبر حيث سيبدأ في زيارة مصر الشباب العرب بشكل فردي أو مجموعات و الراغبين في قضاء شهر العسل، أو من لديهم أعمال بمصر، لافتًا إلى أنَّ غالبية من زاروا مصر بداية من شهر مايو الماضي وحتى شهر أغسطس الجاري هم من العائلات الذين ستمنعهم ظروف بدء العام الدراسي في بلدهم من استمرار القدوم للمقصد السياحي المصري خلال الشهور المقبلة.

استمرار التدفقات السياحية من الدول العربية خلال الشتاء

وأكّد أنَّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الربع الأخير من العام الجارى سيشهد زيادة مطردة، شرط استمرار تسيير رحلات من الدول العربية لمصر وعدم صدور أي قرارات استثنائية أو فجائية بتعديل قرارات السفر بسبب جائحة كورونا، موضحًا أنَّ معدلات السياحة العربية الوافدة لمصر منذ بداية العام وحتى الان جيدة اذا ما قورنت بالظروف التيي تمر بها كل الدول بسبب كورونا، متابعًا «أعلى معدل لتواجد السياح العرب بمصر كان خلال الفترة من منتصف شهر مايو الماضي وحتى الآن».

وأوضح أنَّ زيادة معدلات الحاصلين على التطعيم بمصر سيسهم بشكل كبير في عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.