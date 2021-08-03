«غرفة السياحة»: مصر الوجهة السياحية الأولى للسعوديين بالشرق الأوسط

قال محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والرئيس السابق للجنة السياحة العربية بالغرفة، إن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بمنع مواطنيها من السفر لمدة 3 سنوات حال سفرهم لدول محظور السفر إليها بسبب فيروس كورونا، والذي أصدرته المملكة 28 يوليو الماضي، ساهم فى زيادة أعداد السياح السعوديين لمصر خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن هذا القرار جعل المقصد السياحى المصرى هو الوجهة السياحية الأولى للسياح السعوديين بالشرق الأوسط بعد أن كانت هناك منافسة مع عدد من الدول الأخرى.

السعودية الأولى عربيا فى إرسال السياح لمصر خلال يوليو

وأضاف لـ«الوطن» أن السائحين السعوديين كانوا الأكثر تواجدا بين السياح العرب بمصر خلال شهر يوليو الماضى، تلاهم السياح الليبيون ثم الإماراتيون، مشيرا إلى أن غالبية السياح السعوديين الوافدين لمصر يفضلون زيارة القاهرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد السياح السعوديين الوافدين للمقصد السياحى المصرى خلال الشهور المقبلة.

السياحة العربية أنعشت المدن المصرية

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال شهر يوليو الماضى، تسببت فى زيادة نسب الإشغال بكل المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالعديد من فنادق القاهرة الكبرى خاصة الموجودة بمنطقة وسط البلد والهرم والتجمع الخامس، وصلت إلى نحو 100% من السعة الاستيعابية القصوى التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمقررة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأوضح أن السياحة العربية تسببت أيضا فى وصول نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بالساحل الشمالى خلال يوليو الماضي، إلى ما يقرب من 100%، مضيفا «ساهم السياح العرب أيضا خاصة الأردنيين فى زيادة نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الماضى».

وشدد «ثروت» أنه مع زيادة حصول المواطنين المصريين على التطعيمات الخاصة بكورونا، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خاصة من الدول العربية سيرتفع بشكل كبير، معربا عن آماله فى زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم خلال الشهور المقبلة.