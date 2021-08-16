مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في مدينة نصر

تكثف مباحث مدينة نصر جهودها؛ لكشف غموض سقوط فتاة من الطابق السادس في دائرة قسم شرطة مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة.

جثة في بركة دماء

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من منزلها الكائن بالطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «فريال عماد خلف»، 17 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

سقوط فتاة سودانية من الطابق الـ 14

في سياق منفصل، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق 14 بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة سودانية تدعى «ريهام محمد يعقوب» 14 سنة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم؛ للكشف الظاهري وتسليمها لوالدها، ولكنه رفض استلام الجثة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه والدتها وزوجها بالتسبب في وفاة ابنته؛ لذا قررت النيابة العامة التحفظ على الجثة في مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكشفت تحريات المباحث، انفصال والد الفتاة ووالدتها عن بعضهما، والأخيرة متزوجة من شخص آخر، كما أن الفتاة المتوفية تقيم مع والدتها وزوجها في الشقة محل البلاغ.

وأضافت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة المجني عليها، لافتة إلى أنها أثناء وقوفها في «بلكونة الشقة» اختل توازنها وسقطت متوفية على الفور.