التعليم تعتمد غدا نتيجة الثانوية العامة 2021 ويعلنها الوطن بالدرجات والمجموع

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا نتيجة الثانوية العامة 2021 وتعلنها «الوطن» بالدرجات والمجموع للطلاب، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصلت «الوطن» على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعرض النتيجة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، وتظهر للطالب درجته الكلية في النتيجة، وفي جميع المواد الدراسية.

مصدر بـ«التعليم»: تحديد الأوائل بعد تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021 في شكلها النهائي

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة انتهت تماما من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021، وجرى تحديد أوائل الثانوية العامة من كل شعبة سواء علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، لافتا إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة غير مقلقة للطلاب وأولياء أمورهم، وأنّ الوزارة عزمت على مراجعة النتيجة مرات عديدة حتى لا يظلم أي طالب، كما جرى حجب نتائج الطلاب الغشاشين عقب الانتهاء من تجهيز النتيجة في شكلها النهائي.

مصدر بـ«التعليم»: مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بحضور «عبدالغفار»

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يحضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021، وأعداد الطلاب المقبولين، كما أنّ هناك مشاورات بين «شوقي» و«عبدالغفار» بشأن شرائح المجاميع وتنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي 2021-2022.

مصدر بـ«التعليم»: مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيحضره «عبدالغفار»

ويتساءل كثير من الطلاب وأولياء أمورهم، عن إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمورهم في الحصول على النتائج في صورة سهلة وسريعة وبدقة كاملة، توفر «الوطن» سبل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 سواء بالاسم ورقم الجلوس أو بالاسم فقط أو برقم الجلوس فقط شعبة أدبي وشعبة علمي، منعًا للتشتت وراء روابط نتيجة الثانوية العامة التي تتيحها عدد من المواقع الإلكترونية بشكل وهمي.