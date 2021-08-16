كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أنّ الوزارة ستخصص رابطا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم برقم الجلوس، والمقرر إعلانها غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الحالي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الواحدة ظهرا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوفر ترتيب الطالب على مستوى دفعته

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يوفر ترتيب الطالب على مستوى دفعته، وكذا ترتيبه في كل مادة دراسية، حيث يتم الإعلان عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات خلال المؤتمر الصحفي، مشددا على أولياء الأمور باتباع التعليمات الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن النتيجة.

موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يتاح للطلاب بعد 3 ساعات من المؤتمر الصحفي

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يتيح للطلاب النتيجة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي بـ3 ساعات، وسيتم إعلان أوائل الطلاب في المؤتمر الصحفي، لافتا إلى أنّ ما يكتب عن مؤشرات النتيجة في الوقت الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ولا علاقة له بالنتيجة الفعلية.

رسالة عاجلة من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنّ الوزارة انتهت من أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونيا في مراكز مؤمنة ومراقبة جيدا، مؤكدا أنّ التصحيح الإلكتروني لا تشوبه شائبه، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الدرجات.

وأشار إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة مقاربة لنتيجة الأعوام الماضية، والاختلاف يكمن فقط في توزيع شرائح درجات الأسئلة، لافتا إلى أنّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي حرص على قياس مستويات الطلاب من خلال وضع أسئلة تعتمد على فهم مخرجات التعلم بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وحثّ وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، لإتاحة الهدوء للوزارة حتى تتمكن من إنهاء جميع الأعمال المتعلقة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.