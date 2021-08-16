البورصة تستهل تعاملات الصباح بارتفاع جماعي للمؤشرات

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» صعودا بنسبة 0.93% مع بداية الجلسة، مسجلا 11132 نقطة.

كما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13418 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.11% مسجلا 2890 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.16% محققا 3872 نقطة.

ختام جلسة أمس بارتفاعات في المؤشر الرئيسي

وكانت البورصة، قد شهدت أداء جيدا في ختام تعاملات أمس، بعدما أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا بنسبة 1.3%، ليسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.7% منذ بداية العام.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 3%، فيما حقق سهم سبيد ميديكال أفضل أداء مرتفعا بنسبة 4.6%، وتعد جلسة أمس هي الأولى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، وهي الخطوة التي قال عنها خبراء أسواق المال إنها ستدعم السوق، والمستثمرين وستعطي دفعة كبيرة لبورصة الأوراق المالية.

وعلى صعيد الشركات، أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 59.6 بالمائة، على أساس سنوي.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، خلال النصف الأول من 2021، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 342.28 بالمائة، على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.