خبير: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيزيد حركة التداول

قال دكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في المرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان (توازي مساحة واشنطن عاصمة أمريكا).

الحكومة لم تتحمل تكاليف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح «السيد»، أن المرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، ولم تتحمل الحكومة أو الموازنة العامة للدولة المصرية أي أعباء أو تكاليف خاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، أو أي مدن جديدة مثل مدينة العلمين وغيرها من المدن الجديدة.

وأكد أنه تم تنفيذ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بفكر استثماري، وهو طرح أراض للمستثمرين والمطورين العقاريين في إطار خطة الدولة لإعادة صياغة إمكانياتها، موضحا أن العاصمة الإدارية ستكون أحد موارد الدولة من خلال ماتقوم به الشركة والمستثمرون والمطورون العقاريون من ضرائب وتأمينات اجتماعية.

جذب المستثمرين

وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت نجاحات، وجذبت العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين خلال السنوات الماضية، وقد نتج عن ذلك وجود ملاءة مالية كبيرة تجاوزت الـ 100 مليار جنيه سيولة وأراض وعقارات، وأصول ثابتة في حدود 4 تريليون جنيه، ومن المؤكد أن هذه الأرقام سوف تتضاعف خلال السنوات القادمة، بحسب الخبير.

الطرح في البورصة

وأشار «السيد»، إلى أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، هي فكرة جيدة وخطوة ممتازة تساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة وزيادة فاعلية وحركة التبادل في أسواق المال، ولها مردود إيجابي قوي على الاقتصاد المصري، لأن قيد شركة بحجم شركة العاصمة الإدارية سيكون جاذبا لروؤس أموال جديدة، ويسهم في تنشيط وزياده الاستثمار غير المباشر بشكل عام.

وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يكون هناك زيادة في حجم التداول في البورصة المصرية وسيعود بمكاسب على شركة العاصمة وعلى الدولة، وأيضا على المتعاملين في البورصة، لاسيما بعد أكثر من عام ونصف العام في ظل أزمة فيروس كورونا.