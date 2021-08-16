أسماء اوائل الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة قنا الأزهرية أدبي وعلمي

اعتمد الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة قنا الأزهرية، للقسمين العلمي والأدبي والمكفوفين على مستوى المعاهد الازهرية في المحافظة، حيث حصل 13 طالبا على المراكز الأولي في جميع الأقسام.

أسماء أوائل الثانوية الازهرية ٢٠٢١ منطقة قنا الأزهرية علمي

وتصدر قائمة الطلاب الأوائل في منطقة قنا الأزهرية للقسم العلمي: الطالب محمد فاضل محمود فاضل القاض، ابن مركز فرشوط، حصل على مجموع 634 درجة بنسبة 97.54% يليه أحمد سمير محمود محمد، فرشوط، وحصل على مجموع 632 بنسبة 97.32%، وجاء في المركز الثاني مكرر، الطالب، محمود عبد الحميد عربي خالد، معهد السديس، بمجموع632 درجة بنسبة 97.32%، والمركز الثالث، عيسى حسني محمد سباق، معهد نجع حمادي، وحصل على مجموع 630 درجة بنسبة 96.92%، وحصل الطالب فارس عبدالرازق علي أحمد، معهد بلاد المال، على المركز الرابع بمجموع 629 درجة بنسبة مئوية 96.77%".

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة قنا الأزهرية أدبي

وبحسب كشف رسمي حصلت عليه «الوطن»، حصل على المركز الأول بالقسم الأدبي، الطالبة، ضحى محمد محمود محمد، معهد الشيخ مروان أحمد المراوان، بمجموع 634 درجة بنسبة 97.54%، والمركز الثاني حصلت عليه الطالبة عبير حسني عبدالله جيلاني، معهد دشنا بمجموع 591 درجة بنسبة 93.91%، وحصلت الطالبة حميدة محمود جابر حامد، معهد السديس على المركز الثالث بمجموع 583درجة بنسبة 92.54%، وحصلت على المركز الرابع سمية موسى محمود محمد، معهد العمرة بمجموع 581 درجة بنسبة 92.22%، والطالبة فاطمة هواري سيد حسين، معهد فرشوط، حصلت على المركز الرابع مكرر بمجموع 581 درجة بنسبة 92.22%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة قنا الأزهرية للمكفوفين

أما أسماء أوائل المكفوفين فضمت: مصطفي محمود عبد الرؤوف، قوص، حصل على المركز الأول بمجموع 406 بنسبة 64.44%، وفي المركز الثاني، الطالب علي حجاج محمد علي، قوص، بمجموع 380بنسبة 60.32%، فيما حصل على المركز الثالث، الطالب، عمر محمود فوزي أحمد بمجموع 366 درجة بنسبة 58.10%.

وهنأ رئيس منطقة قنا الأزهرية، الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية، وتمنَّى لهم التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة، وحث جميع الطلاب منطقة قنا الأزهرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد للحصول على المراكز الأولى.