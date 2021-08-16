أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة الإسكندرية

تنفرد «الوطن» بنشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الإسكندرية الأزهرية أدبي وعلمي، حيث خصّ الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جريدة «الوطن»، بنشر أسماء الأوائل عبر موقع الجريدة في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الإسكندرية الأزهرية

وأظهرت النتيجة أعلى مجموع في الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة الإسكندرية الأزهرية علمي 99.38%، وأدبي بمجموع 96.67%، فيما كان أعلى مجموع في الثانوية الازهرية 2021 بمنطقة الإسكندرية الأزهرية للمكفوفين 71.43%.

أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة الإسكندرية الأزهرية علمي

- سمية ماهر بسيوني إبراهيم، معهد فتيات القويري، بمجموع 99.38%

- الشيماء محمود جاد جمال، معهد فتيات الشيخ الشعراوي، 99.8%

- أسماء صلاح سعد عبدالهادي، معهد فتيات الشيخ الشعراوي، 98.31%

- الزهراء أحمد حسن، معهد فتيات سيدي بشر، 98.15%.

- منة الله إبراهيم صلاح إبراهيم ، معهد فتيات سيدي بشر، 96.31%.

أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة الإسكندرية الأزهرية أدبي

- هاجر سعيد علي، معهد فتيات السيوف، 96.67%

- حنين إبراهيم محمد عوض، معهد فتيات السيوف، 96.19%.

- هاجر محمود حامد السيد أحمد، معهد فتيات السيوف، 96.03%.

- عائشة محمد رمضان حسن السيد، معهد فتيات الفتح المبين، 95.87%.

- أسماء صلاح الدين أنور عبدالرحمن، 94.60%.

أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 بمنطقة الإسكندرية الأزهرية للمكفوفين

- عيسى مصطفى عبد الموجود على جاد، 71.43%

- خديجة احمد هلال محمد متولي، 69.21%