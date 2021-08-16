الأولى على الإسماعيلية في الثانوية الأزهرية: سر التفوق في تنظيم الوقت

ما بين فرحة الأسرة والعائلة والتفكير في المستقبل، تأمل الطالبة «إيمان عبد الحي»، الحاصلة على المركز الأول بالثانوية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية والمركز التاسع ضمن أوائل الجمهورية، في الحصول على منحة لدراسة الإعلام بالجامعة البريطانية.

«الوطن»، التقت أسرة الطالبة داخل منزلها بمنطقة الهوانية التابعة لمركز ومدينة القصاصين وسط فرحة كبيرة من أهالي القرية لتميز ابنتهم، فإلي نص الحوار.

كيف كانت خطتك للتميز في امتحانات الثانوية الأزهرية؟

كنت أعمل على مذاكرة دروسي أولا بأول منذ بدء الدراسة وعدم تأجيل أي دروس نهائيا، وكنت أذاكر في بداية العام من 3 إلي 4 ساعات فقط يوميا، وقبل فترة الامتحانات ضغطت على نفسي في المذاكرة لمراجعة المنهج في 18 مادة مختلفة بين مواد شرعية ومواد أدبية وكنت أتوقع أن أكون من أوائل الثانوية في المحافظة.

كيف تغلبتي على توتر فترة الامتحانات؟

البعد عن التوتر بكافة أشكاله سبب رئيسي في زيادة التركيز ووالدي ووالدتي عملو بشكل كامل على دعمي وتوفير كل الظروف النفسية لي وشقيقتي الكبري أيضا كانت تعمل على مساعدتي يوميا في استذكار دروسي وتنظيم أوقات المذاكرة خاصة وأنها كانت من المتفوقات أيضا في الثانوية الأزهرية قبل 3 سنوات وحصلت على المركز الثالث على مستوى المحافظة.

وكنت اركز في كل مادة دون ربطها بأي مادة أخرى والبعد عن التوتر كان السبب الرئيسي في الإجابة بشكل كامل على أسئلة الامتحانات.

هل توقعتي تميزك وحصولك على ترتيب بين أوئل الجمهورية؟

لا.. كان الخبر بالنسبة لي فرحة كبيرة لم استطع تمالك نفسي حينها، أبلغني مدرس اللغة العربية بهذه المفاجأة وكانت من أسعد لحظات حياتي لكني لم أتمالك نفسي ولم استطع الرد على الهاتف وتركته لأمي وسقطت أنا على الأرض.

هل كنتي تعتمدي على الدروس الخصوصية ؟

كنت أحاول التوفيق بين المعهد الأزهري وبين أوقات الدروس الخصوصية لكني لم اعتمد على دروس خاصة في المنزل، كانت في مجموعات مع زملائي.. وليست الدروس الخصوصية هي السبب الرئيسي في النجاح فهناك عوامل مختلفة أخرى أهمها التنظيم.

لماذا فضلتي الثانوي الأزهري على الثانوي العام؟

أشقائي وأولاد عمي جميعهم خريجو المعاهد والكليات الأزهرية وشقيقتي الكبري كانت ضمن المتفوقات قبل 3 أعوام والتحقت بكلية الألسن وشقيقي الأصغر أيضا طالب في المرحلة الإعدادية الأزهرية.

ماهي أصعب المواد في الثانوية الأزهرية ؟

الثانوية الأزهرية مختلفة بالطبع عن الثانوية العامة والمواد الشرعية هي الأصعب في الامتحانات لكن من الممكن أن يكون القرآن هو الأصعب وأكثر مادة تخوفت منها في الامتحانات، لكن تنظيم أوقات المذاكرة وتنظيم عملية فصل المواد عن بعضها يسهل عملية التفوق والحصول على أعلى الدرجات في كافة المواد.

كيف كانت علاقتك بالمدرسين؟

كافة المدرسين كانو في منزلة الأب وكانو يعملون على مساعدتي في كل شيء وهناك من تنبأ بوجودي ضمن الأوائل على مستوي المحافظة والجمهورية بسبب حالة الهدوء التي كنت أحاول الحفاظ علىها باستمرار.

وعبر جريدة الوطن أود أن أوجه الشكر والتقدير لكل المدرسين على مابذلوه معي من جهد كبير طوال السنوات الماضية إلي أن وصلت إلي ما وصلت إليه .

ماذا عن الجامعة؟

أرغب في الالتحاق بكلية الإعلام وأتمني الحصول على منحة من الجامعة البريطانية لدراسة الإعلام هذا هو كل ما أطلبه وأتمني تحقيقه.

لماذا اخترتي مجال الإعلام ومن تحبين من الإعلاميين؟

أحببت الاعلام بسبب ارتباطي من الصغر بالتلفزيون فأنا من محبي الجلوس أمامه ومن الممكن لفترات طويلة وتعلقت بشكل كبير بالإعلامية منى الشاذلي وأتمنى أن أكون مذيعة مشهورة في يوم من الأيام.

هل أثر فيكي وجود أبطال من نفس قريتك كالبطلة سارة سمير؟

بالطبع وجود أبطال من جيراني وعلى رأسهم بطلة مصر سارة سمير كان له دافع كبير جدا لي، كنت اتابع باستمرار توافد الصحفيين والقنوات الفضائية للتصوير مع البطلة سارة سمير خاصة وأنهم جيران لنا وتمنيت ذات يوم أن أكون في مكانها واحقق هدف كبير.

كيف ساعدتك الأسرة على التفوق؟

والدي لم يتأخر عني في أي طلب طوال فترة الدراسة وكان يحاول بكل الطرق إبعاد التوتر عني بكافة أشكاله وتوفير بيئة هادئة في المنزل، ووالدتي كانت ترفض أن أقوم بأي أعمال في المنزل نهائيا وكانت ووفر لي الطعام باستمرار طول فترة مذاكرتي وتوفر لي الراحة في كل شيء.

أما شقيقتي الكبري فكانت تساعدني في دروسي يوميا وكانت تحاول ترتيب أوقاتي خاصة وأنها تخرجت من نفس المدرسة الثانوية قبل 3 سنوات وحصلت على المركز الثالث على مستوي المحافظة.

بم تنصحين طلاب الثانوية الأزهرية؟

نصيحتي الأولي البعد عن التوتر سواء في أيام الدراسة أو أيام الامتحانات ومحاولة المذاكرة في جو هادى في الساعات الأولي من الصباح أو عقب الفجر مباشرة، وأنصحهم بعدم الضغط من البداية في المذاكرة وتوفير طاقة أكبر للشهرين قبل الامتحانات مباشرة وضغط المذاكرة واسترجاع الدروس فيهما بشكل مكثف فأنا كنت اذاكر أكثر من 15 ساعة يوميا.

أيضا انصحهم بطاعة الله والحفاظ على الصلوات في مواعيدها المحددة وبر الوالدين وكسب رضائهما فهما سبب رئيسي في ضمان النجاح بفضل دعواتهم اليومية.

هل كانت لك إجازات؟

نعم لكنها ليست إجازات طويلة كما هو معهود لكن من الممكن الارتياح يوم من عناء المذاكرة والخروج للتنزه بعض الوقت وتغيير جو المذاكرة لكن لم أطل الاجازات وكانت ممنوعة نهائيا في الشهور الأخيرة قبل الامتحانات.

هل هناك عقبات أمام خريجي الثانوي الأزهري في الإسماعيلية؟

بالطبع هناك عقبة كبيرة جدا وهي عدم وجود جامعة أزهرية في الإسماعيلية أو كليات أزهرية شاملة في مدن القناة عموما، فهناك كلية أو اثنتين فقط في محافظة بورسعيد وأقرب كلية لي في العاشر من رمضان أو جامعة الأزهر في القاهرة.

هل لك طلب معين من شيخ الأزهر؟

ليس طلب شخصي ولكننا نأمل أن يكون هناك فرع كبير لجامعة الأزهر في منطقة قناة السويس لخدمة أبناء المنطقة.