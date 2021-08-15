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بينهم 8 فتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة المنيا

كتب:

اسلام فهمي
11:00 م | الأحد 15 أغسطس 2021
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات لجنة النظام والمراقبة لقطاع المعاهد الأزهرية، مساء اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة المنيا، عن العام الدراسي (1441-1442) هجريا، (2020-2021) ميلاديا، وعددهم 13 بينهم 8 فتيات.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنيا

أولا: أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنيا (القسم العلمي)..

1 -حسن أحمد ناجي عبد الكريم، رقم الجلوس 115356 معهد بني مزار، المجموع 640، الأول، بنسبة 98.46%.

2- تهاني طلال محمد علي، رقم الجلوس، 137759، معهد فتيات دير مواس، المجموع 634، الثاني، بنسبة 97.54%.

3- محمد محمود صالح محمد، رقم الجلوس 115545، معهد مغاغة، المجموع 630 درجة، الثالث، بنسبة 96.92%.

4- إسلام محمد طه أحمد، رقم الجلوس 115313، معهد الفكرية، المجموع 626، الرابع، بنسبة 96.31%.

5- ريحانة محمد شعبان، رقم الجلوس 137817، معهد فتيات مطاي، المجموع 622 درجة، الخامس، بنسبة 95.69%.

ثانيا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- مبصر)

1- ريحاب محمد محمد إبراهيم، رقم الجلوس 67612، معهد فتيات سيف النصر ببردونة، المجموع 604، الأول، بنسبة 95.87%.

2- يمني حمادة فايز عبد الرازق، رقم الجلوس 67672، معهد فتيات إبشاق، المجموع 603، الثاني، بنسبة 95.71%.

3- آلاء إسماعيل محمد محمد، رقم الجلوس 67341، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 596، الثالث، بنسبة 94.60%.

4- فاطمة إبراهيم خلف عبد الحميد، رقم الجلوس 67365، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 595، الرابع، بنسبة 93.65%.

5- ولاء عبد الحميد علي خليفة، رقم الجلوس 67670، معهد فتيات إبشاق، المجموع 590، الخامس، بنسبة 93.65%.

ثالثا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- كفيف)..

1- رامي عيد محمد عثمان، رقم الجلوس 35637، معهد العدوة، المجموع 493، الأول، بنسبة 78.25%.

2- عادل عاشور محمد عبد الوهاب، رقم الجلوس 35638، معهد مغاغة، المجموع 438، الثاني، بنسبة 69.52%.

3- نورهان رمضان توفيق إبراهيم، رقم الجلوس 77045، معهد فتيات العدوة، المجموع 430، الثالث، بنسبة 68.25%.

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