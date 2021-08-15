بينهم 8 فتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة المنيا

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات لجنة النظام والمراقبة لقطاع المعاهد الأزهرية، مساء اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة المنيا، عن العام الدراسي (1441-1442) هجريا، (2020-2021) ميلاديا، وعددهم 13 بينهم 8 فتيات.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنيا

أولا: أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنيا (القسم العلمي)..

1 -حسن أحمد ناجي عبد الكريم، رقم الجلوس 115356 معهد بني مزار، المجموع 640، الأول، بنسبة 98.46%.

2- تهاني طلال محمد علي، رقم الجلوس، 137759، معهد فتيات دير مواس، المجموع 634، الثاني، بنسبة 97.54%.

3- محمد محمود صالح محمد، رقم الجلوس 115545، معهد مغاغة، المجموع 630 درجة، الثالث، بنسبة 96.92%.

4- إسلام محمد طه أحمد، رقم الجلوس 115313، معهد الفكرية، المجموع 626، الرابع، بنسبة 96.31%.

5- ريحانة محمد شعبان، رقم الجلوس 137817، معهد فتيات مطاي، المجموع 622 درجة، الخامس، بنسبة 95.69%.

ثانيا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- مبصر)

1- ريحاب محمد محمد إبراهيم، رقم الجلوس 67612، معهد فتيات سيف النصر ببردونة، المجموع 604، الأول، بنسبة 95.87%.

2- يمني حمادة فايز عبد الرازق، رقم الجلوس 67672، معهد فتيات إبشاق، المجموع 603، الثاني، بنسبة 95.71%.

3- آلاء إسماعيل محمد محمد، رقم الجلوس 67341، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 596، الثالث، بنسبة 94.60%.

4- فاطمة إبراهيم خلف عبد الحميد، رقم الجلوس 67365، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 595، الرابع، بنسبة 93.65%.

5- ولاء عبد الحميد علي خليفة، رقم الجلوس 67670، معهد فتيات إبشاق، المجموع 590، الخامس، بنسبة 93.65%.

ثالثا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- كفيف)..

1- رامي عيد محمد عثمان، رقم الجلوس 35637، معهد العدوة، المجموع 493، الأول، بنسبة 78.25%.

2- عادل عاشور محمد عبد الوهاب، رقم الجلوس 35638، معهد مغاغة، المجموع 438، الثاني، بنسبة 69.52%.

3- نورهان رمضان توفيق إبراهيم، رقم الجلوس 77045، معهد فتيات العدوة، المجموع 430، الثالث، بنسبة 68.25%.