أوائل الثانوية الأزهرية.. الدقهلية تتصدر العلمي والفتيات يكتسحن الأدبي

حصلت «الوطن» على القائمة الكاملة لأوائل الثانوية الأزهرية 2020_2021، لطلاب القسمين العلمي والأدبي، و5 طلاب من ذوي الهمم «مكفوفين».

وتصدرت الفتيات قائمة التفوق بين أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، فيما حصدت طالبة واحدة المركزالسادس مكرر بين طلاب أوائل القسم العلمي.

11 طالبا ضمن أوائل الجمهورية للقسم العلمي

وضمت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمى تنوعا بين المحافظات، واحتلت محافظة الدقهلية 3 مراكز لأوائل الثانوية الأزهرية وهم الطلاب أحمد محمد جمال سليمان والذي حصد المركز الأول، ومحمد تامر المرزوقي الأول مكرر، أحمد بلال عبد العزيز والذي حصد المركز العاشر.

واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الثانية بين المحافظات في أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، وحصد كل من الطالبين محمد محمد حسن ومحمود السيد محمود عبد الفتاح المركزين الأول مكرر، بينما حصد الطالب عمرو أحمد محمد محمد المركز السادس مكرر.

وحصد الطالب أمير محمد فهمى عمارة عن محافظة القاهرة، الأول مكرر، وحصد الطالب إبراهيم سليم إبراهيم عن محافظة بني سويف المركز السادس، الطالبة إسراء مصطفى إبراهيم المركز السادس مكرر، والطالب مصطفى السيد السيد حسن عن محافظة المنوفية بالمركز السادس مكرر، والطالب أحمد شهاب جوهر عن محافظة البحيرة المركز العاشر مكرر.

الغربية.. الأولى في أوائل الثانوية الأزهرية للمكفوفين

وحصد 5 طلاب من أوائل الثانوية الأزهرية «المكفوفين» المستويات من الأول للخامس ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية، واحتلت محافظة الغربية نصيب الأسد، وحصد كل من الطالب عصام محمد إبراهيم المركز الأول بمجموع 97.14%، والطالبة مريم عبد الله يوسف المركز الرابع بمجموع 93.97%.

وحصدت الطالبة علياء ياسر عن محافظة البحيرة المركز الثانى بمجموع 96.19%، والطالب فارس محمد عبد الغني عن محافظة القاهرة المركز الثالث بمجموع 95.24%، وحصد الطالب صالح محمد موسى عن محافظة القليوبية المركز الخامس بمجموع 93.65%.

11 طالبة تحصدن مقاعد الأوائل للثانوية الأزهرية

واحتلت الطالبات قائمة أوائل الثانوية الأزهرية عن القسم الأدبى، وقدرت نسب النجاح بنحو 58.99%، وجاء ترتيب الأوائل في القسم الأدبي للفتيات كالآتي: الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، عن المركز الأول منطقة أسيوط الأزهرية، وحصلت على 624 درجة، بنسبة 99.05%.

وجاءت الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، في المركز الثانى منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 623 بنسبة 98.89%.

وحصدت الطالبة عبير عادل منصور منصور، المركز الثالث عن منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحصلت على 622، بنسبة 98.73%.

وحصدت الطالبة امامه وسام محمد الشاذلي، المركز الرابع عن منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57%، وفى المركز الرابع مكرر، وجاءت الطالبة دعاء أحمد الشناوي السيد، منطقة الغربية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57%.

وحصلت الطالبة مروة سعيد محمد السيد، على المركز السادس منطقة الجيزة، وحصلت على 620، بنسبة 98.41%، وجاءت الطالبة سامية محمد صلاح محمد عثمان، في المركز السابع منطقة القليوبية الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10%، واحتل المركز السابع مكرر الطالبة فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي، منطقة بورسعيد الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10%، وحصدت الطالبة إيمان علي عبد الحي عبد الحميد،المركز التاسع عن منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 617، بنسبة 97.94%.

وحصلت الطالبة أروى أحمد عبد الحميد محمد، على المركز العاشر منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78%، فيما حصدت الطالبة سناء ضياء هيكل إبراهيم، المركز العاشر مكرر منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78%.