الحكومة: توفير لقاحات كورونا للطلاب المصريين المسافرين للتعليم بالخارج

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بشأن تطعيم أطراف العملية التعليمية، سيتم تطبيقه أيضا على العاملين بالمدارس الخاصة.

حصر العاملين بالمدارس الخاصة لتطعيمهم قبل بدء الدراسة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات له اليوم على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة بدأت حصر من لم يحصل على لقاحات كورونا من العاملين بالمدارس والجامعات حاليا.

ولفت سعد، إلى أنّ الحكومة ستعمل على سرعة الانتهاء من تطعيم العاملين ممن لم يتم تلقيحهم بفيروس كورونا بالتنسيق بين مسؤولي وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني.

تطعيم العاملين بالجامعات والمعاهد والطلاب

وعن وضع العاملين بالجامعات والمعاهد والطلاب، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّه سيتم تطعيم العاملين والطلاب في تلك القطاعات، لتحقيق الوقاية اللازمة من اللقاحات، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح «سعد»، أنّ الكوادر الطبية بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة للوزارة، ستعمل على تطعيم العاملين بالقطاع، وطلاب الجامعات والمعاهد، فيما ستكون مسؤولية توفير اللقاحات ذاتها لوزارة الصحة والسكان.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّه سيتم توفير تطعيمات فيروس كورونا المستجد أيضا للطلاب المصريين المسافرين للتعليم في الخارج.

انتهاء تطعيم 90% من المسنين في دور الرعاية

وكشف «سعد»، عن انتهاء وزارة الصحة والسكان، من عملية تطعيم أكثر من 90% من كبار السن والمسنين الموجودين في دور الرعاية.

وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أنّ جهود الحكومة ستتواصل لتطعيم باقي الفئات، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة والسكان تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.