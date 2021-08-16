أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية 2021

أعلن الشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الاسماعيلة الأزهرية للشعبتين أدبي وعلمي، وحصدت إدارة التل الكبير مراكز أوائل الثانوية الأزهرية في المحافظة .

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الاسماعيلية الأزهرية علمي

وفي القسم العلمي حصلت الطالبة جهاد صابر السيد الطالبة بمعهد فتيات التل الكبير علي المركز الأول بمجموع 99,08% وحصل علي المركز الثاني الطالب عبد الرحمن فتحي محمد، بمعهد التل الكبير بمجموع 97,54%.

وحصل علي المركز الثالث الطالب أحمد هاني السيد الطالب بمعهد التل الكبير بمجموع 97,08% فيما حصل علي المركز الرابع الطالب محمد أيمن صلاح من معهد التل الكبير بمجموع 96,62%.

وحصل علي المركز الخامس الطالبة آلاء ناصر جمعة، من معهد فتيات التل الكبير بمجموع 95,85% فيما حصلت علي المركز الخامس مكرر الطالبة تقي سعيد محمد، معهد فتيات التل الكبير بمجموع 95,85% وحصلت علي المركز الخامس مكرر الطالبة هدي حسام اسماعيل، معهد فتيات عمربن عبد العزيز بمجموع 95,85%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الاسماعيلية الأزهرية أدبي

وفي شعبة أدبي حصلت الطالبة ايمان علي عبدالحي الطالبة بمعهد فتيات العوايضه علي المركز الأول على مستوى المنطقة والتاسعة على مستوي الجمهورية بمجموع 97,94%.

وحصلت علي المركز الثاني علي مستوي المنطقة والعاشر علي مستوي الجمهورية الطالبة تقي سعيد محمد من معهد فتيات التل الكبير بمجموع 97,78%، فيما حصلت علي المركز الثالث الطالبة ندي سمير سليمان من معهد فتيات العميد صلاح حمزه بمجموع 95,87%.

وحصلت علي المركز الرابع الطالبة بسمله سليمان أحمد، من معهد فتيات نور الإسلام بمجموع 95,08% فيما حصل علي المركز الخامس الطالب عمر هيثم مصطفي، معهد المنشية بمجموع 94,44%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الاسماعيلية.. مكفوفين

وحصل الطالب أحمد فتحي علي احمد البعلي نت معهد القرين الجديدة علي المركز الاول بمجموع 61,59%