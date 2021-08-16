«إل إم» بـ33 جنيها.. مصادر بشركات السجائر: لا زيادة في الأسعار

قالت مصادر بشركات السجائر الأجنبية، إن أسعار السجائر المنتجة بشركتي «فيليب موريس»، و«جابان توباكو» لم تشهد أي زيادة في الأسواق حتى الآن.

وتُنتج شركة «فيليب موريس» سجائر «إل إم وميريت ومارلبورو»، بينما تنتج شركة «جابان توباكو» سجائر «وينستون وكاميل».

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شركة أجنبية واحدة رفعت الأسعار

وأكدت المصادرفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحريك الأسعار الخاص بالشركة الشرقية للدخان، الذي تم إقراره في منتصف يوليو الماضي، لم يتبعه زيادة في أسعار السجائر الأجنبية، سوى عبر شركة «بريتش أمريكان توباكو» المنتجة لأصناف «روثمانز ولاكي سترايك وكينت وبال مال»، موضحة أن أي زيادة من جانب الشركات يتم إعلانها بشكل رسمي وإخطار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بها، لتغيير المعاملة الضريبية الخاصة بالشركات.

ومن بين 4 شركات سجائر أجنبية عاملة في مصر، كانت شركة «بريتش أمريكان» الوحيدة التي أعلنت عن أسعارها الجديدة في بداية الشهر الجاري، حيث رفعت السعر بواقع جنيه لكل علبة، لتباع «دانهيل» بـ 47 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا، و«كنت» بـ41 جنيهًا، و«روثمانز» بـ33 جنيهًا بدلًا و«لاكي سترايك» 33 جنيهًا، كما زادت «بال مال» إلى 28 جنيهًا و«فايسروي» إلى 28 جنيهًا أيضًا.

ترجيح لاستمرار أسعار «ميريت ومارلبورو وإل إم» دون تغيير

ورجحت المصادر، عدم قيام شركة «فيليب موريس» بزيادة أسعار منتجاتها في الوقت الحالي؛ نظرًا لزيادة السعر بالفعل في شهر فبراير الماضي.

وأضافت: «من غير المنطقي أن تقوم الشركة بزيادة الأسعار مرتين في عام واحد» لافتًا إلى أنه وفي فبراير الماضي أعلنت الشركة زيادة أسعارها لتُباع سجائر مارلبورو بمختلف بـ44 جنيها، و«ميريت» أنواعها بـ48 جنيها، و«إل إم» بـ33 جنيها.