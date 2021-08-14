أبرزها «مارلبورو».. المدخنون يترقبون مصير أسعار 5 أصناف من السجائر

يترقب عدد كبير من المدخنين لأنواع سجائر «مارلبورو»، «ميريت»، «Camel» و«LM» و«وينستون»، قرار الشركتان المنتجتان «فيليب موريس» و«جابان توباكو» بشأن أسعار السجائر الجديدة، أسوةً بقرارات زيادة أسعار السجائر التي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في يوليو الماضي، وبعدها بأيام شركة «بريتش أمريكان توباكو»، حيث لم تحسم الشركتين بعد أمرهما بشأن تحريك أسعار السجائر، في وقت يستبعد فيه متخصصين ومتابعين تحريك شركة فيليب موريس، أسعار سجائرها «مارلبورو»، «LM» و«ميريت»، حيث قامت في وقت سابق هذا العام، بزيادة الأسعار.

ونفى عدد من تجار السجائر تحريك أسعار الأصناف المذكورة سلفاً، أسوةً بغيرها، مؤكدين في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار سجائر «مارلبورو»، «ميريت»، «Camel» و«LM» و«وينستون» كما هي دون أي زيادة.

وقال محمد سعد، موزع سجائر تجزئة، إن قرار الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، بشأن تدوين أسعار السجائر على العبوات اعتباراً من سبتمبر المقبل، سيمنع أي تلاعب من جانب أي تاجر، ويحول دون مخالفة الأسعار المعلنة من جانب الشركات، مشيراً إلى أن السوق كانت تشهد فوضى، وتفشت ظاهرة البيع بأكثر من سعر.

يشار إلى أنه قبل أيام، رفعت شركة «بريتش أمريكان توباكو» أسعار سجائر «دانهيل» بواقع جنيه لتصبح 47 جنيهاً، و«كِنت» لتباع بـ41، و«روثمانز» بـ33، و«لاكي سترايك» بـ33، و«باي مال» بـ28، و«فيسروي» بـ28 جنيهاً.

وقبلها رفعت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أسعار السجائر، حيث سجل سعر عبوة كليوباترا «سوفت كوين» 19 جنيه، و«كليوباترا بلاك» 24 جنيه، و«بوسطن وبلمونت» بـ19.5، و«كليوباترا كينج سايز» 18.5 جنيه، في حين تحرك سعر عبوة مونديال بأنواعها لتصبح 21 جنيهاً.

وسبق أن شددت شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إبراهيم الإمبابي، على التجار، ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة للسجائر من قبل الشركات، وعدم مخالفتها تجنباً للعقوبة القانونية المقررة.

وزادت أسعار السجائر الفترة الأخيرة، للوفاء بالتزامات الشركات المنتجة لخزانة الدولة، حيث تسدد الشركات جانباً من إيراداتها لضريبة القيمة المضافة المفروضة على التبغ، إلى جانب جزء أخر مستحق للتأمين الصحي الشامل.