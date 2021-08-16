«التنمية الحضارية» عن سحب الشقق المخالفة: الحزم هنا «حنية» على المجتمع

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنّ مسمى صندوق تطوير العشوائيات تغيّر إلى صندوق التنمية الحضارية، حيث قضت مصر على العشوائيات غير الآمنة، ودخلت مرحلة الجمهورية الجديدة والتنمية الحضارية، مشددًا على أنّ المواطن الذي يغيّر نشاط شقة وحدة الإسكان، تُسحب منه: «الحزم في الحالات دي واجب، بيبقى حنيّة على المجتمع».

اسم الصندوق الجديد يعبر عن طموحنا

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «اسم الصندوق الجديد يعبر عن طموحنا، وهو الارتقاء بالعمران في مصر، وسنعمل في المدن القائمة، ولدينا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو عن مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 500 ألف وحدة لجميع الطبقات».

300 مليار جنيه خلال 5 سنوات لتطوير عواصم المحافظات والمدن

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية: «نسعى لتلبية احتياجات المواطنين في المدن القائمة بجميع فئاتها، والتكلفة ستتجاوز 300 مليار جنيه خلال 5 سنوات»، مؤكدًا أنّ العمل جار لتطوير المناطق غير المخططة، حيث تبلغ مساحتها 417 ألف فدان في المدن والحضارة.

وأردف أنّ الصندوق سينفذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وتتضمن مناطق الحسين وباب زويلة والحاكم حتى تستعيد رونقها القديم، كما سيشجع الحرف اليدوية في هذه المناطق، موضحا أنّ الدولة المصرية تعمل على إنهاء ملف مخالفات البناء، وقانون البناء الجديد، إضافة إلى تشكيل لجان مراقبة على المشروعات الجديدة حتى لا تتحول إلى عشوائيات، كما تعمل الدولة على توفير وحدات للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أنّ المقدم الذي يدفعه المواطن في هذا المشروع أقل بكثير من ثمن المسكن العشوائي، فضلا عن أنّ الأخير غير آمن أو مرخص وليس قانونيا، مضيفا: «مدة التقسيط في المشروع أقل، والسداد على فترات طويلة ومنتظمة، والمواطن الذي يحصل على وحدة من الدولة لا يحق له الحصول على وحدة في العشوائيات، ويجب ألا يغير نشاطها أو يبيعها، وعندما يغير هذه الشروط يتم إنذاره، وبعدها تُسحب الوحدة منه».