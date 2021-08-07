بنك مصر يحصل على اعتماد أول فرع صديق للبيئة في مصر من خلال شهادة «ترشيد»

حاز فرع بنك مصر «مصطفى النحاس»، مؤخراً، على شهادة «ترشيد» الفضية، وتعكس هذه الشهادة التزام البنك بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة؛ حيث يعتمد الحصول على هذه الشهادة الفريدة فى اتباع البنك للممارسات صديقة البيئة بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء. وتعتبر جائزة «ترشيد» بمثابة نواة لأسلوب منهجى متطور يستهدف رفع كفاءة فروع البنك المستقبلية.

جدير بالذكر أن معايير الحصول على شهادة «ترشيد» لفرع بنك مصر الصديق للبيئة والممنوحة من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء تشمل ثلاثة جوانب رئيسية تؤكد مدى التزام الفرع بالشروط البيئية ومبادئ الاستدامة، وهى أولاً: ترشيد مصادر الطاقة من خلال التصميم والمعدات الفعالة، ثانياً: ترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع محيط المبنى، واستخدام الصنابير الحساسة / الموفرة للمياه، وحث المستخدمين على ترشيد استهلاك المياه وموارد الطاقة، ثالثاً: تعزيز بيئة عمل صحية من خلال تقليل استخدام الخامات والمواد المستوردة غير الضرورية، وتعظيم استخدام مواد البناء المعاد تدويرها والصديقة للبيئة.

كما يعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية. هذا ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما حرص البنك مؤخراً على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»؛ التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات.

هذا ويرتكز بنك مصر فى تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسئول مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة جميع الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية، والمساهمة فى تحقيق أهداف المجتمع. بالإضافة إلى مبادرات ومشروعات الاستدامة التى يقوم البنك بالمشاركة فيها، والتى من شأنها التوعية لأهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابى على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.

ويسعى البنك دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.