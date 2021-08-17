سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في البنوك

تولي السوق المصرية وكذلك الإقليمية والعالمية، اهتماما كبيرا بسعر صرف الدولار الأمريكي، لذا تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها، سعر الدولار وفق تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وفق آخر تحديث اليوم الثلاثاء، فإن سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، ليسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فوصل لنحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي سجّل سعر الدولار، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سجّل نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 21.61 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.59 للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجّل سعر صرفه في بنك مصر 18.39 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.