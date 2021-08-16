مصر تتعرض لـ42 مليون هجمة برمجية خبيثة خلال 6 أشهر

ارتفعت الهجمات بالبرمجيات الخبيثة في مصر إلى 42 مليون هجمة في النصف الأول من 2021، بالتزامن مع انتشار البرمجيات الخبيثة في منطقة الشرق الأوسط، التي شهدت وقوع 161 مليون هجمة بهذه البرمجيات بزيادة قدرها 17% مقارنة برقم العام الماضي، البالغ 138 مليوناً.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها «كاسبرسكي»، شركة متخصصة في أمن الحواسيب، فإن هناك تفاوتاً في زيادة الهجمات في كل دولة من دول المنطقة، إذ شهدت سلطنة عُمان والكويت والبحرين ومصر ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات بالبرمجيات الخبيثة التي زادت بنسب بلغت 67% و64% و45% و32% على التوالي، أما كل من قطر ودولة الإمارات فشهدت ارتفاعًا أقل وبنسب بلغت 16% و7% على التوالي.

اختراق أنظمة الأفراد والشركات

وقال ماهر يموت، الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي، إن الأشهر الـ12 الماضية أبرزت الطرق التي أعاد بها مجرمو الإنترنت تركيز جهودهم على اختراق أنظمة الأفراد والشركات للوصول إلى البيانات والمعلومات المهمة، على الرغم من أن البرمجيات الخبيثة ظلّت دائمًا مصدر تهديد وقلق.

بلدان الشرق الأوسط هدف جذاب للقراصنة

وأضاف: «نظرًا للنمو الهائل في التحوّل الرقمي منذ العام الماضي، وبالنظر إلى الزيادة في العمل عن بُعد الناجمة عن الجائحة العالمية، أصبحت بلدان الشرق الأوسط هدفًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى استغلال ضعف معرفة الأفراد بالأمن الرقمي».

وكان من المثير للاهتمام في المنطقة أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا طفيفًا قدره 4.4% في جميع الهجمات التي شُنّت بالبرمجيات الخبيثة في النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالنصف الأول من العام 2020.

تركيا تستحوذ على ربع الهجمات بالبرمجيات الخبيثة

واستحوذت تركيا على نحو ربع الهجمات بالبرمجيات الخبيثة التي شهدتها المنطقة، بواقع 44 مليونًا، تلتها مصر «42 مليونًا» ودولة الإمارات «34 مليونًا» فسلطنة عُمان «14 مليونًا» فالكويت «11 مليونًا» وأخيرًا البحرين «5 ملايين».