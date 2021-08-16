أرباح بنك saib تنمو 22% وتسجل 33.6 مليون دولار خلال النصف الأول

حقق بنك saib أرباحًا بلغت 33.6 مليون دولار خلال النصف الأول لعام 2021 مقابل 27.6 مليون دولار خلال النصف الأول لعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 22%، مدفوعا بارتفاع صافي الدخل من العائد وارتفاع صافى دخل المتاجرة.

وقال البنك في بيان اليوم، إن نموذج أعمال البنك أظهر مرونته ليتواكب مع كافة المتغيرات، وذلك من خلال تحقيق صافي ربح بلغ 8.95 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 7.98 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق وبزيادة قدرها مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 12.2%، حيث حافظ البنك على استمرار نموه القوي في ظل تحديات جائحة كوفيد -19.

وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة بلغت 6.5% مدفوعاً بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء، وانخفاض تكلفة الودائع، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 12.1%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عمولات قروض التجزئة وعمولات التجارة الخارجية من الشركات، حيث ارتفع صافى دخل المتاجرة خلال تلك الفترة بنسبة 24.7% مقارنة بذات الفترة المالية من العام السابق 2020 متأثراً بزيادة أرباح النقد الأجنبى.

واتخذ البنك خطوات استباقية فى إدارة مخاطر الإئتمان ، حيث بلغ عبء الاضمحلال 9,2 مليون دولار مقابل 2,7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مما يعكس السياسة التحوطية للبنك.

وارتفعت صافى القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بمقدار 230.4 مليون دولار بنسبة زيادة 13.7% ، مدفوعا بزيادة إجمالي قروض التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة 25٪، بينما زادت إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 11٪ ، كما ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 229.1 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 6%.

كما بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 49.9% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 46.7% بنهاية 2020، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1% فى يونيو 2021 مقابل 16.45% بنهاية ديسمبر الماضي ، مما يساهم فى تحقيق خطة النمو الطموحة للبنك خلال عام 2021.

واستكمالاً لجهوده الهادفة لإفادة المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية، اتخذ بنك saib خطوات ملموسة نحو تحقيق أنشطة ذات مغزى للمسؤولية المجتمعية وواصل مساعيه للمشاركة في الأحداث المؤثرة في المجتمع، حيث تمثل المسؤولية الاجتماعية جانباً مهماً من استراتيجية أعمال البنك، حيث شارك البنك في عدة مشاريع خلال 2021 لترسيخ دوره تجاه المجتمع.