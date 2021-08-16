تصدير 3850 «طن أسمنت أبيض» إلى لبنان عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر عنها اليوم، استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة «ANITA»، القادمة من لبنان ويبلغ طولها 89 متر، بعمق غاطس 5.5 متر، لشحن 3850 طنًا من الأسمنت الأبيض إلى لبنان .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «IVYAN»، التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 110 أمتار بعمق غاطس 7 أمتار وذلك لشحن 6250 طنا من الصودا الكاوية من الميناء.

وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.

التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج ورسو السفن بموانىء بورسعيد

وفي هذا الصدد أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.

13 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

من جانب أخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت أمس دخول وخروج 13 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء