تصدير 5500 طن أسمنت أبيض إلى اليونان عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العريش البحري استقبل السفينة MINI STAR القادمة من ميناء طرطوس بسوريا، لتصدير 5500 طن أسمنت أبيض إلى اليونان.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، في بيان، صادر عنها اليوم الأحد، أن السفينة يبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6.5 متر.

دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول

وأشارت إلى أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول سفينة.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

تفريغ 1290 سيارة وشحن 4 آلاف طن صودا كاوية

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت أمس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NEPTUNE KOPER وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 189 مترًا بغاطس 7.8 متر، وذلك لتفريغ 1290 سيارة بالميناء.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة من نوع سفن الرورو العملاقة وتعتبر الثانية التى تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية AH SHIN التى قامت بتفريغ 930 سيارة بالميناء مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.

كما استقبل الميناء السفينة YM PLUTO التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 119 مترًا والغاطس 7متر وذلك لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.