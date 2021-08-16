«التعليم» تعلن مواعيد العام الدراسي المقبل رسميًا

بشكل رسمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بداية الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث أرسلت خطابا لمديريات التعليم في محافظات الجمهورية المختلفة، والتي تمثلت في بدء العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر المقبل في المدارس الخاصة والحكومية، مع عدم الإعلان بشكل رسمي عن أليات الحضور بشأن الطلاب للمدارس مكتفية بأنه سيتم تحديد شكل وطريقة حضور الطلاب للمدارس حسب الوضع الوبائي.

وحددت الوزارة موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية، وسيكون 12 من سبتمبر المقبل، بحيث سيتم حساب أسابيع الدراسية للمدارس الدولية بدءا من ذلك التاريخ، مع التأكيد تطبيق كل الخدمات التعليمية للطلاب سواء حضورهم فعلياً، أو الدراسة بنظام الأون لاين، ونهاية أسابيع الدراسة في مواعيدها.

«شوقي»: سنطبق مناهج جديدة تعتمد على فهم مخرجات التعلم

وفي سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً أنه سيبدأ في 9 أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم تحديد مواعيد الامتحانات وإجازات منتصف العام، لافتاً إلى حضور الطلاب للمدارس يتوقف على الوضع الوبائي في مصر.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له، أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق مناهج تعليمية جديدة تعتمد على فهم الطالب بمخرجات التعلم بعيدة عن الحفظ والتلقين.

وحذر وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلاب من المناهج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المناهج الجديدة في مرحلة الإعداد والمراجعة، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة على الانترنت لأنها غير صحيحة.