سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو في البنوك المصرية الخاصة والعامة، حالة من التباين، الأمر الذي يدفع المواطنين لمتابعة أسعار اليورو بشكل مستمر، وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو وفق التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك المركزي، إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.44 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.39 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأخيرا بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.38 للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

كما سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك حالة من الاختلاف والتابين على النحو التالي:

أعلنت البنوك اليوم سعر الريال السعودي، وسجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.