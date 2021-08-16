ضبط المتهم بقتل سيدة وإلقاء جثتها من الطابق الثامن في عين شمس

في أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف لغز مقتل ربة منزل خنقًا وإلقائها من الطابق الثامن في عين شمس.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وجار مناقشته بمعرفة ضباط المباحث؛ للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة.

سقوط سيدة من الطابق الثامن

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثامن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ريهام عبد المنعم»، 38 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

الخنق سبب وفاة سيدة عين شمس

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب الوفاة، أن المجني عليها توفيت عن طريق الخنق «كتم النفس»، وألقيت من أعلى جثة هامدة، وتم إخطار النيابة العامة المكلفة بمباشرة التحقيقات بسبب وفاة المجني عليها؛ لاستكمال التحقيقات.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار مسرح الواقعة؛ لرصد وفحص المترددين على العقار في وقت حدوث الجريمة، كما تم نشر أفراد الشرطة السريين في محيط منطقة سكن المجني عليها لجمع المعلومات والتحريات؛ لكشف غموض الواقعة.

سقوط فتاة سودانية من الطابق الـ 14

في سياق آخر، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الـ14 بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة سودانية تدعى «ريهام محمد يعقوب» 14 سنة.