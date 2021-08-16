سقوط سودانية من الطابق الـ14.. والأب يرفض تسلم جثة ابنته

عثرت الأجهزة الأمنية في بولاق الدكرور، على جثة فتاة سودانية، سقطت من الطابق الـ14، فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جثة غارقة في الدماء

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بسقوط فتاة، من الطابق الـ 14 بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ريهام محمد يعقوب» 14 سنة، سودانية، أسفل العقار المقيمة به، وسط بركة من الدماء.

ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري والذي أصدر تصريحًا بالدفن؛ لعدم وجود شبهة جنائية، وتم تغسيل الجثة وتكفينها بمعرفة القائمين على تلك الإجراءات بالمشرحة.

الأب يرفض تسلم جثة ابنته

فيما رفض والد الفتاة استلام الجثة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه والدتها وزوجها بالتسبب في وفاة ابنته؛ لذا قررت النيابة العامة التحفظ على الجثة في مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وأُخرجت الفتاة من الكفن وتم إدخالها صالة التشريح، وبعد انتهاء التشريح تم تكفينها مرة أخرى وتسليمها لوالدها لدفنها.

بعد أسبوعين.. الطب الشرعي يصدر قراره

من جانبه، قال مصدر بالطب الشرعي: «لم يتم رصد أي إصابات ظاهرية في جثمان الفتاة المتوفية، وتم أخذ عينات معوية وإرسالها إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد المصدر أن التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة الفتاة، سيتم الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.