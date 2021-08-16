ضبط 43 «توكتوك» و2230 مخالفة إشغالات في أكبر حملة مرافق بالمنصورة

قاد اللواء أحمد فاروق، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، حملة مكبرة اليوم الاثنين، لإزالة التعديات والإشغالات ومنع سير مركبات التوك توك بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، ومنها منطقة «الدراسات»، أحد أكبر الأسواق العشوائية بالمدينة.

قيادات أمن الدقهلية يشركون في الحملة

شارك في الحملة كل من اللواء محمود عيد، حكمدار مديرية أمن الدقهلية، واللواء هشام الطوخي، مساعد مدير أمن الدقهلية، والعميد أحمد أبو الخير، مدير إدارة مرافق الدقهلية، والعميد هشام دياب، مدير إدارة مرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزي، وكيل مرور الدقهلية، والرائد فاروق حماد، وكيل مرافق الدقهلية، والرائد محمود اللوزي، رئيس مباحث المرور، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق.

إزالة إشغالات سوق الدراسات والباعة الجائلين

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات ومخالفات بنطاق منطقة الدراسات والتنبيه على البائعين الجائلين بعدم الخروج الى حرم الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لهم ومنع سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، وإزالة كافة تعديات المحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام.

‏‎وأسفرت الحملة عن تحرير 54 محضر مخالفة، ومصادرة 2230 مضبوطات إشغالات متنوعة، وإبعاد الباعة الجائلين، وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق وضبط 43 مركبة «توكتوك».

خطة أمن الدقهلية لإعادة الانضباط لشوارع المحافظة

يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعها مدير أمن الدقهلية، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين.

وشدد مدير أمن الدقهلية علي استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين، مؤكدا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم، موضحا أنه علي رئيس حي شرق التنسيق الدائم والمستمر مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي اصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه وعدم تجاوز المساحات المخصصة للباعة بداخل سوق الدراسات.