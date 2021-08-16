مدير أمن الدقهلية يقود حملة لإعادة الانضباط لشارع «الدراسات» بالمنصورة

قاد اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، حملة مكبرة اليوم، في منطقة الدراسات بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية في حضور قوات المرافق، وذلك من أجل إعادة الانضباط إلي الشارع وخاصة بمنطقة السوق، وإزالة فورية أي تعديات أو إشغالات في الشارع، وفتحه كاملا أمام المارة، خاصة بعد نقل موقف سيارات الدراسات ليكون الشارع واحدا من أكبر شوارع المنصورة وأجملها.

قيادات مديرية الأمن يشاركون في الحملة

وشارك في الحملة كل من: اللواء محمود عيد، نائب مدير الأمن، واللواء هشام الطوخي، مساعد مدير الأمن، وبقيادة العميد أحمد أبو الخير، مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد، وكيل إدارة المرافق، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق.

وتمكنت الحملة من فتح الشارع كاملا، وإزالة التعديات في منطقة «سوق الدراسات» مرورا بمنطقة كليات الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وصولا إلي آخر الشارع ومنطقة شارع عبده معروف.

إزالة أي اشغالات في شارع الدراسات بالمنصورة

واهتمت محافظة الدقهلية منذ فترة بإعداد الشارع ليكون من أهم شوارع منطقة «حي شرث المنصورة»، بإعادة رصفة وإزالة الأكشاك العشوائية ونقل موقف السيارات منه وهو ما لاقي قبولا شديدا بين سكان المنطقة.

ومن جهة أخري نفذ السيد اللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة، حملة اشغالات مكبرة، بسوق الدراسات وشارع عبد السلام، أسفرت عن مصادره 8 كراسي واستاند ، و12شيشة ومكبرات صوت وتكاتك تحت إشراف هاني أحمد، نائب رئيس الحي، وراضي العدوى مدير شئون البيئة وأشرف أبو السعد مدير الاشغالات وباقي فريق العمل التنفيذي المرافق