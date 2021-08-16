انخفاض أسعار النفط خلال تعاملات أول الأسبوع

سجلت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا خلال تعاملات أول أيام الأسبوع الجاري في البورصات العالمية، إذ شهدت انهيارًا كبيرًا مقابل الأسبوع الماضي، وانخفض سعر النفط خام برنت العالمي بنسبة 2.58%، وسجل البرميل مبلغ 68.79 دولار.

وسجل سعر البرميل خام غرب تكساس الأمريكي انخفاض بنسبة -2.85% ، حيث سجل مبلغ 66.53 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار العالمية للنفط خلال اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي بدأت خلاله أسعار النفط في الارتفاع نظرًا لانخفاض مخزونات النفط في الدول الصناعية في يونيو الماضي، بجانب تراجع أسعار الدولار.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل كبير في يوليو 2021، على عكس التوقعات إذ عطل «كوفيد 19» وموجة من الفيضانات النشاط التجاري، بحسب «رويترز».

وقال كلفين وونغ محلل السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سنغافورة: «ضعف العقود الآجلة للنفط، من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لبيانات النمو التي جاءت أضعف من المتوقع في الصين، وهي مستهلك رئيسي للنفط».

كما تراجع تكرير النفط الخام في الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى على أساس يومي منذ مايو 2020، إذ خفضت المصافي المستقلة الإنتاج وسط تخفيض الحصص وارتفاع المخزونات وتراجع الأرباح، والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يتوقع العديد من المحللين نموًا اقتصاديًا متواضعًا في الربع الحالي، إذ تأثر إنفاق الأسر بتجديد العمل بالقيود الرامية لاحتواء إصابات كورونا.