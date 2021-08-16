الرعاية الصحية تكشف حزم الخدمات الطبية بأول مستشفى معتمد دوليا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حزم الخدمات الطبية المتميزة والمقدمة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، التابع للهيئة في بورسعيد، باعتباره أول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي، للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعترف بها على المستوى الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال يُعد صرحاً طبياً عملاقاً، مشيراً إلى أن المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، ويقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث، وذلك من خلال 22 قسماً طبياً بالمستشفى، يقدم كافة الحزم الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة وأهالي إقليم القناة كله.

وتابع البيان أن المستشفى يضم أقسام (الطب النووي، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وقسطرة قلب أطفال، والقسطرة الطرفية، والقسطرة المخية، والقسطرة التداخلية، وجراحة عظام الأطفال، وجراحة الأطفال، وجراحة مواليد ومبتسرين، وطب أطفال، وجراحة قلب أطفال، وجراحة أورام الأطفال، وغسيل كلوي أطفال، وأورام أطفال، ورعاية الأطفال PCCU، ورعاية حديثي الولادة NICU، ورعاية قلب كبار CCU، والأشعة التشخيصية)، إضافة إلى (المعامل وتحاليل الأنسجة، والعلاج الطبيعي، وبنك الدم التجميعي).

تردد أكثر من 37 ألف على مستشفى النصر في عام

وتابعت هيئة الرعاية الصحية، في بيانها، أن إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى منذ يوليو 2020 وحتى الآن، تخطى أكثر من 37 ألف متردد، بينما بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمستشفى خلال نفس الفترة، 4000 عملية كبرى ومتقدمة وفائقة الدقة، منها عمليات مستحدثة تتطلب مهارة خاصة، ولفت البيان إلى أن المستشفى يساعد في علاج الكثير من الحالات المرضية، كأمراض القلب، بأحدث التقنيات الطبية، وعلاج حالات الأورام، وعمليات الغسيل الكلوي للأطفال، علاوة على إجراء الأشاعات والتحاليل المعملية المتقدمة.

«السبكي»: تقديم أداء احترافي في الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن كافة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي يبلغ عددها 9 مستشفيات، تم تجهيزهم بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، وتضم الفرق الطبية ذات المهارة والكفاءة العالية، وتعمل وفق أحدث المعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وتغطي الاحتياجات الطبية لأبناء محافظة بورسعيد، وساهمت في حصولهم على الخدمة الطبية المتميزة والمتقدمة داخل محافظتهم، من خلال التيسير عليهم وتجنبهم مشقة السفر خارج محافظتهم، للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن هناك حزم طبية وعلاجية وجراحية تم تقديمها على أعلى مستوى للمنتفعين، ولأول مرة داخل محافظة بورسعيد وإقليم القناة بشكل كامل، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، والذي يوصف بأنه «مستقبل صحة مصر».

وأكد أن اعتماد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد كأول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دولياً من منظمة «الإسكوا»، يُعد دليلاً قاطعاً على استيفاء مستشفى النصر التخصصي لكافة متطلبات التسجيل، والتي ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونُظم، لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثاني يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مروراً باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتي تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية.

وأوضح أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة، ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، مشيراً إلى أنه بناءً على هذا الاعتماد، فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين، بواسطة مقدمي الخدمة المؤهلين والقادرين كماً وكيفاً على تقديم الخدمات بصورة صحيحة، بما يضمن تقديم أداء احترافي في الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.