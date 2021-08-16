اتجاه لقبول عضوية حمو بيكا بـ«الموسيقيين».. وانقسام داخل مجلس النقابة

علمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة الموسيقيين، أن هناك اتجاه عام داخل النقابة، من أجل قبول مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد تقديمه في لجنة القيد الجديد، ودخوله اختبارات الصوت التي من المقرر أن تجرى خلال الشهر المقبل.

حمو بيكا صداع في رأس الموسيقيين ويريدون التخلص منه

وأشارت المصادر، إلى أن النقابة تريد إنهاء صداع حمو بيكا الذي أصبح يشغلهم مع كل حفل غنائي يحييه، وذلك من خلال قبوله وضمه كـ«منتسب»، حتى يحق له الحصول على تصاريح الغناء بشكل رسمي، بدلا من أنه يأخذها بطرق غير شرعية.

وأكدت المصادر، أن بيكا أحدث أزمة كبرى داخل النقابة، حينما أعلن إحياء حفل الساحل الشمالي، الذي كان مخصصا للسيدات، في حين أن الاتفاق بين النقابة وشاطئ الحفل، على عدم إحياءه، ما وضع المجلس في صورة ضعيفة، وغير قادرين على منع بيكا من الغناء.

حلمي عبدالباقي: استقالتي جاهزة حال قبول حمو بيكا

وأوضحت المصادر، أن أغلبية أعضاء مجلس النقابة، موافقين على اتجاه قبوله، وأن قبوله سيجري بمجرد قدرته على فهم المفاهيم البسيطة، دون النظر الى جودة الصوت، لكن هناك عدد من الأعضاء رافضين لتلك الفكرة، من بينهم الفنان حلمي عبدالباقي، الذى قال خلال ندوته مع «الوطن»، أنه في حال دخول حمو بيكا وحصوله على كارنيه النقابة دون إجازة اختبار الصوت بشكل صحيح، سيتقدم باستقالته.

يذكر أن حمو بيكا، كان حصل على تصريح اليوم الواحد من نقابة المهن الموسيقية، وأحيا حفل للسيدات في الساحل الشمالي، ورغم إحياء الحفل، إلا أن نقابة المهن الموسيقية، نفت إقامة الحفل، وأشارت إلى أنها ألغت الحفل، نظرا لعدم تعاونها وتعاملها مع حمو بيكا، وهو ما نفاه بيكا، مؤكدة أن بيكا أحيا الحفل، رفقة الراقصة البرازيلية لورديانا.