حلمي عبد الباقي يهاجم حفل حمو بيكا بشاطئ السيدات: اتعمل إزاي يا نقابة؟

أبدى الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، دهشته من إحياء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لحفل غنائي، في شاطئ خاص بالسيدات داخل الساحل الشمالي، متسائلًا: «اتعملت إزاي يا نقابة؟».

وقال حلمي عبد الباقي، خلال ندوة في «الوطن»، إن آخر ما لديه من معلومات، إنّ هذا الحفل قد تم إلغاءه، بعدما أخبره الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بذلك: «بعت رسالة للنقيب وقلت له الناس مستاءة من الحفلة ديه، وبتسأل النقابة مين في اللي بيحصل ده؟ لاقيته بعت لي رسالة يقولي إنّ الحفلة اتلغت، والنقابة هتقدم ضده بلاغ، لأنه كمان ممنوع من ممارسة الغناء، لحين تقنين أوضاعه».

هقدم استقالتي لو بيكا نجح

وأضاف عبد الباقي: «أنا لازم أتدخل وأعترض على أي حاجة غلط، أنا آه في لجنة الخدمات، بس أنا مش كمالة عدد في مجلس النقابة، أنا ليا دور فعّال.. والناس لما تيجي تتكلم هتقول مجلس النقابة ككل، مش كل واحد باسمه.. اسمعوا يا نقابة.. حفلة حمو بيكا في شاطئ السيدات، اتعملت مش اتلغت».

وتابع حلمي عبد الباقي: «نقابة الموسيقيين أحيانًا تُجبر على أنّ حمو بيكا يشتغل.. وهو مفروض يقدم في الاختبارات الجاية، ولو مغناش كويس ونجح، أنا هستقبل من النقابة فورًا، ومش هكمل بجد».

تفاصيل حفل حمو بيكا داخل شاطئ للسيدات

يذكر أنّ حمو بيكا، قد آثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضي، بعد تعاقده على إحياءه حفل غنائي داخل شاطئ للسيدات فقط، بالساحل الشمالي، الأمر الذي أغضب قطاع كبير من الجمهور، لتخرج بعدها نقابة المهن الموسيقية، تصرح بأن الحفل قد تقرر إلغاءه لعدم تقنين أوضاعه، فيما كشف مدير أعمال حمو بيكا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الحفل أقيم في موعده المعلن مسبقًا دون أي أزمات وبشكلٍ طبيعي.