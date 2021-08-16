مصرع وإصابة شابين صعقاً أثناء عملهما بالخردة في كفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، جثة شاب، وآخر مصاب بحالة إغماء، نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي، أثناء عملهما في الخردة، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بعد ظهر اليوم الاثنين، إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، تفيد بوصول شخصين أحدهما جثة هامدة، والثاني مصاباً بحالة إغماء ودون أي إصابات ظاهرية، قادمين للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف، من قرية «دمرو الحدادي»، دائرة المركز.

وسجل المستشفى حالة الوفاة باسم «رجب حماد الشيخ»، 25 سنة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة، فيما استقبل المستشفى شاباً مصاباً بحالة إغماء يُدعى «حمدي السويسي»، 22 سنة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم، عثر أهالي عزبة «كوم مشعل»، التابعة لمركز مطوبس، والواقعة بالقرب من البحر المتوسط، على عظام بشرية، يُعتقد أنها لإحدى الجثث المتحللة، قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ.

وقررت نيابة مركز مطوبس انتداب الطب الشرعي لتحليل العظام التي تم العثور عليها، وإجراء تحليل البصمة الوراثية والاحتفاظ بها طرف الطب الشرعي بمستشفى كفر الشيخ العام، فضلاً عن تكليف مباحث مركز شرطة مطوبس بالبحث والتحري عن ملابسات الواقعة.