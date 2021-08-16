النيابة تنتدب الطب الشرعي لتحليل «عظمة جثة إنسان» عثر عليها بكفر الشيخ

قررت نيابة مركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، انتداب الطب الشرعي لتحليل عظمة من«جثة إنسان»، جرى العثور عليها على شاطئ البحر المتوسط، كما قررت إجراء تحليل بصمة وراثية من العظمة والاحتفاظ بها بالطب الشرعي في كفر الشيخ العام، فضلا عن تكليف مباحث مركز شرطة مطوبس بالبحث والتحري ومعرفة سبب العثور على جزء من جسم إنسان.

وكان أهالي عزبة «كوم مشعل»، التابعة لمركز مطوبس والواقعة بالقرب من البحر المتوسط، عثروا على عظمة من جثة إنسان مرجحين أنها لإحدى الجثث المتحللة التي قذفتها أمواج البحر .

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بعثور الأهالي على عظمة من جثة إنسان، على الفور انتقلت قوة شرطية إلى هناك وتبين العثور على عظمة جثة إنسان، ورجح الأهالي أنها تعود لغريق في مياه البحر المتوسط.

جرى نقل العظمة إلى مستشفى مطوبس المركزي، وتحرر المحضر رقم 5259 لسنة 2021، إداري قسم شرطة مطوبس، وجرى إبلاغ النيابة العامة التي اتخذت قراراها السابق، وكلفت المباحث بسرعة البحث والتحري وكشف ملابسات الواقعة.

وتعددت حوادث العثور على جثامين متحللة على شاطئ البحر المتوسط وفي مصيف بلطيم بكفر الشيخ، خلال الفترات الماضية ما استدعى الجهات المعنية إلى الاهتمام بتلك الوقاع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.