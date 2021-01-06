وزير الشباب لـ«الوطن»: نستهدف توسيع مبادرة «دراجتك -صحتك» لخلق فرص عمل

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يحرص على المشاركة والاجتماع بكل اللجان المشرفة على برامج «ومشروعات التنمية الرياضية، وتنمية الأنشطة بالوزارة بشكل مستمر ودوري»، لافتا إلى أنه يقود مجموعة عمل من المتخصصين والمفكرين من أبناء الوزارة؛ لتطوير خطط البرامج والمشروعات التي تطرحها الوزارة من حين لآخر، وتسعى وتحاول جاهدة كل فترة ابتكار أفكارا ومقترحات جديدة لتطوير هذه البرامج والمشروعات.

وأضاف «صبحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مقترحات كثيرة ارتأتها الوزارة للتوسع في المشروعات والبرامج التي تستهدف الوزارة نشرها، ورفع معدلات للياقة البدنية والحفاظ على صحة المواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الإنسان المصري وحياته.

وأوضح وزير الرياضة، أن من بين هذه المقترحات تخصيص عددا من الدراجات الهوائية المدعمة، ضمن مبادرة «دراجتك - صحتك» للخريجين، ليستخدموها وسيلة لخلق فرص عمل، كل منهم حسب اختياره لفرصة العمل التي يجيدها، ويستطيع أن يحقق من ورائها مكاسب مالية، تكون بمثابة مصدر دخل يومي وشهري لهم.

وتابع الدكتور أشرف صبحي: «سنبدأ بتوزيع 500 دراجة على شباب محافظات القاهرة الكبرى، والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى»، مشيرا إلى أن مديريات الشباب والرياضة، بالمحافظات الثلاث، ستتولى مسؤولية اختيار من تنطبق عليه الشروط والقواعد والضوابط.

وأوضح الوزير أن من بين هذه الضوابط قبول دراسة جدوى لمشروع صغير، مثل استخدام الدراجة في توصيل الطلبات «دليفري» للمنازل، أطعمة وأدوية وغيرها من السلع والمنتجات.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تشارك بقوة وبدور ملموس في تنمية المجتمع المدني، من خلال المبادرات والمشروعات القومية والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية، التي من شأنها نشر ثقافة الرياضة، ورفع معدلات اللياقة البدنية.