«زود دخلك».. 500 فرصة عمل للشباب من خلال مبادرة «دراجتك صحتك»

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، توفير فرص للعمل الحر بوظيفة طيار دليفري، بمشروع «زود دخلك»، بالتعاون مع شركة طلبات من خلال مبادرة «دراجتك صحتك»، حيث يتم توفير 500 فرصة عمل بشكل مبدئي مع شركة طلبات مصر، وذلك للشباب المتقنين للدراجة الهوائية التي طرحتها الوزارة أو من يمتلك دراجة هوائية شخصية.

شروط التقديم بمشروع «زود دخلك»

أن يكون المتقدم من سكان محافظتي القاهرة والجيزة، من قاطني أحد المناطق الآتية: «مصر الجديدة، مدينة نصر، المهندسين، المنيل، المعادي، الدقي» وما حولها.

1- أن يكون لديه دراجة هوائية

2- أن يكون حاصلا عن مؤهل عال أو متوسط او طالب

3- يمتلك المتقدم هاتف حديث بنظام الأندرويد أو IOS

4- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

طريقة التقديم بمشروع زود دخلك

يتم التقديم من خلال التقديم على الرابط المتوافر على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واستكمال البيانات المطلوبة، بعدها تتم المقابلات الشخصية للاختيار ما بين المتقدمين للحصول علي فرصة العمل، على يتم إبلاغ المتقدمين بموعد ومكان عقد المقابلة الشخصية من خلال تطبيق «واتس آب»، ومن ثم حضور اليوم التدريبي، حيث يتم تدريب الشباب على طرق استخدام تطبيق طلبات والتعامل معه، ويقام التدريب بإحدى قاعات مراكز الشباب تحت إشراف الإدارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمشروع زود دخلك

حددت الوزارة عدد من الأوراق المطلوب توافرها مع المتقدم عند المقابلة الشخصية، وهي:

1- نسخة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

2- فيش وتشبيه على أن يكون حديثا وساريا

3- تحليل مخدرات للمتقدم حديث بشرط أن يكون سلبي النتيجة.

يذكر أن «الشباب والرياضة»، أعلنت رابط وأكواد حجز الدراجات المدعمة، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم طرح الدراجات بأسبقية الدفع، من خلال ماكينات شركة «فوري»، بداية من الأحد الموافق 10 يناير الجاري.

للتعرف على تفاصيل المبادرة، أسعار الدراجات، وطرق الحجز من هنـــا