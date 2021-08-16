عيسى إسكندر: السياحة في مصر لها أهمية عظمى بالنسبة للإيطاليين

قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا، إنه جرى التوقيع على اتفاق توأمة بين المسار المقدس المصري الإيطالي، ومسار دي لوكا، الذي يعتبر من أهم المسارات الدينية الروحية التابعة للفاتيكان، موضحًا أن المسارات الأوروبية تهتم كثيرًا بالسياحة الدينية، ومصر ترغب في الدخول إلى مظلة المجموعة الأوروبية التي تنظم الرحلات الدينية، ووفقوا في توقيع هذا الاتفاق، الذي وضع مسار العائلة المقدسة على خارطة السياحة العالمية، مشددًا على أن مصر لها أهمية عظمى بالنسبة إلى الإيطاليين، وهناك متابعة للسياحة في مصر.

وأضاف «إسكندر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن هذا البروتوكول غير حكومي، وهم مهتمون بوضع مسار العائلة المقدسة على خارطة السياحة العالمية، لأن هناك اهتماما كبيرا جدًا من الحكومة المصرية بالمسار، موضحًا أن هناك مسارات أقل أهمية وموجودة على خارطة السياحة العالمية الروحانية، التي تساعد في تقارب الشعوب.

البدء بالمحطات الجاهزة

وتابع رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا، أنهم سيبدأون بالمحطات الجاهزة، من خلال تسيير رحلات إليها، من خلال المسؤول عن المسارات في الاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك ترويج للسياحة الدينية في مصر.

وشدد على أنهم يتواصلون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، وفي شهر سبتمبر المقبل، هناك وفد رفيع المستوى سيصل إلى مصر لبحث تنفيذ البروتوكول، مشيرًا إلى أنه زار مصر منذ عدة شهور، وعرضوا الفكرة على البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي أعجب بها كثيرًا.

عرض أفلام خاصة بالسياحة المصرية

ولفت إلى أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية في إيطاليا، وعرضوا عليهم بعض الأفلام الخاصة بالسياحة الدينية في مصر، ومسار العائلة المقدسة.