تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

بدأت عمليات صرف رواتب شهر أغسطس، اليوم الثلاثاء، لنحو 33 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية حكومية، وفق جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 ، ومن المقرر استمرار الصرف غدا الأربعاء لموظفي 20 وزارة وجهة حكومية.

وبحسب جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 يصرف غدا العاملون بنحو 20 وزارة وجهة حكومية، رواتب الشهر الحالي، بعدما قامت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر أغسطس اليوم لوزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والنقل والمواصلات والتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام، ووزارة شؤون مجلس النواب، علاوة على المصالح والهيئات والفروع بالمحافظات.

صرف رواتب العاملين بوزارتي الأوقاف والداخلية اليوم

ووفقا لـ جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 ، صرف أيضا العمال والموظفين بوزارت الأوقاف والداخلية والثقافة والطيران المدني والبترول والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية والآثار، علاوة على الهيئات والمصالح، التابعة لكل وزارة من السابق ذكرهم، إلى جانب العاملين في مديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

وصرف أيضا، وفقا لـ جدول مرتبات شهر أغسطس 2021 ، العاملون في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

20 وزارة تصرف مرتبات موظفيها غدا الأربعاء

ونظم جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 صرف الرواتب للعاملين والموظفين غدا الأربعاء في نحو 20 وزارة وجهة وهيئة ومصلحة حكومية تشمل وزارات التعليم العالي والتخطيط والمتابعة الإدارية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى العاملين بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

صرف رواتب الموظفين بـ13 وزارة الخميس المقبل

وأشار جدول صرف مرتبات أغسطس 2021 إلى أنه سيتم صرف الرواتب للعاملين والموظفين بنحو 13 وزارة وجهة ومصلحة حكومية بعد غد الخميس في آخر المواعيد الرسمية للصرف.