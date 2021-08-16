«حدائق الحيوان» عن ظهور نسانيس بحدائق الأهرام: «فيه ناس بتربي تماسيح»

علق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على ظاهرة غزو القرود لشوارع ومنازل بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، إذ قال إن هذا الأمر، يُعد ظاهرة غريبة للغاية، كون هناك عددًا من المواطنين يقدمون على تربية حيوانات برية، مثل النسانيس والبعض يربي تماسيح، وهذا الأمر به خطورة وذعر للجيران والمجتمع الذي نعيش فيه.

أحيانًا نجد تماسيح في بعض الترع لهذه الأسباب

وأضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، أن البعض أصبحوا يقتنوا حيوانات بها خطورة على المواطنين، وعندما تكبر هذه الحيوانات تضر المواطنين وتضر أصحابها، فيعكف على التخلص منها بأي طريقة، لذا نجد تمساح في ترعة ما، أو نسانيس في منطقة ما.

سنضع القرود والنسانيس في حديقة الحيوان بالجيزة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الإدارة تلقت بلاغًا من المواطنين في حدود الساعة الثانية ظهر اليوم، وعلى الفور توجه عددًا من الأطباء البيطريين، ومعهم أنواع من المخدر للتعامل مع انتشار القرود في شوارع منطقة حدائق الأهرام، مؤكدًا أنه سيتم الإمساك بتلك القرود ووضعهم في حديقة الحيوان بالجيزة ولن يتم إعادتها إلى أصحابها مرة أخرى.

لن نُعيد النسانيس والقرود لمربيها.. «دي حاجة خطرة»

وتابع: « دي حاجة خطر، والحي نفسه اللي حصل فيه الواقعة دي، وشرطة المسطحات الموجودة في حدائق الأهرام، لو تمكنت من معرفة مالك تلك النسانيس ستتحرك على الفور، بينما مهمة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، هو الإمساك بهم، وجاري بالفعل التعامل معهم، هما ظاهرين قدامنا».

عقوبة من يقتني حيوانات برية في منزلة

وعن عقوبة من يقتني الحيوانات البرية، أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه حال تقديم بلاغ ضد مالك تلك النسانيس، سيتم تحويله للنيابة المختصة، وهناك عقوبات تصل للحبس بسبب اقتناء حيوانات برية تضر بالمواطنين.