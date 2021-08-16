توقعات بخفض تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. 95% للطب و60% للإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشأن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 عن أنه من المقرر مناقشة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، لطلاب الثانوية العامة «شعبة علمي وأدبي»، حيث من المقرر أن ينطلق التنسيق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2021 للجامعات الحكومية، وقالت المصادر إنه من الوارد تخفيض الحد الأدنى للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة 201، لافتة إلى أن قرار تخفيض الحد الأدنى للجامعات الخاصة متوقف على شرائح مجاميع الثانوية العامة ومتوسط شرائح المجاميع.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 سينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2021، مؤكدا أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، منوهة إلى أن التنسيق للجامعات الإلكتروني سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة، مشيرة إلى أن الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة مازالت كما هي، المعلنة من العام الماضي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 علمي علوم

وعن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 «علمي علوم» المعلنة من قبل الأعلى للجامعات الخاصة الماضي، أوضحت المصادر أنها ستكون 95% لكليات الطب البشري، و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي، و80% لكليات الطب البيطري، و70% لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، و55% لكليات الزراعة، و60% لكليات الإعلام والاقتصاد واللغات والترجمة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 علمي رياضة

وعن الحدود الدنيا للكليات التي تقبل طلاب تنسيق الجامعات الخاصة 2021 «علمي رياضة»، أوضحت المصادر أنه بالنسبة للشعب العلمية، سيكون الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 80% و60% لكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية و60% للإدارة و60% للغات والترجمة، و70% لكليات الفنون التطبيقية، و70% لكليات علوم الحاسب الآلي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 أدبي

وتابعت المصادر، أنه بالنسبة لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 أدبي، سيكون الحد الأدني للقبول بكليات الإعلام 60%، ولكليات الإدارة 60%، ولكليات اللغات والترجمة 60%، ولباقي الكليات، كالتريية الخاصة وعلوم المسرح والفنون السينمائية 55%.