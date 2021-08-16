نائب محافظ قنا يتابع خسائر حريق قسم الأشعة بمستشفى دشنا

انتقل حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى المقر المؤقت لمستشفي دشنا المركزي، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة تداعيات الحريق الذى اندلع في قسم الأشعة بالمستشفى ظهر اليوم، نتيجة حدوث ماس كهربائي، يرافقه الدكتور أيمن السيد، رئيس قسم الطوارئ بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الصحة.

استمع نائب محافظ قنا من مدير المستشفى إلى الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق في غرفة التحميض بقسم الأشعة، نتيجة حدوث ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات بشرية.

وأكد نائب محافظ قنا أنه فور تلقي الإخطار من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، كلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، كافة الجهات المعنية بالانتقال إلى موقع الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ودفعت قوات الدفاع المدني بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى باقي أقسام المستشفى، كما توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان تحسباً لنقل المرضى المحتجزين بالمستشفى إلى أماكن أخرى، كإجراء احترازي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن السيد، مدير قسم الطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم نقل 3 حالات غسيل كلوي إلى مجمع «أبو مناع» الطبي، لاستكمال جلسات الغسيل الكلوي لهم، كما تم نقل 3 حالات بقسم الحضانات إلى مستشفى الوقف المركزي، مؤكداً أن خسائر الحريق اقتصرت علي قسم الأشعة فقط، وأنه تم إصلاح منظومة الكهرباء بشكل مؤقت، بمعرفة شركة الكهرباء، ويجري العمل على إصلاحها بشكل كامل، حرصاً على تقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

«عمر» يتابع أعمال تطوير مدرسة القناطر للتعليم الأساسي بأبوتشت

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قام حازم عمر، نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال التوسعة والتطوير التي تشهدها مدرسة القناطر للتعليم الأساسي بمركز أبو تشت، شمال المحافظة قنا، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

استمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل حول عملية التوسعة والتطوير التي تشهدها المدرسة، حيث تجري أعمال التشطيبات النهائية لعدد 12 فصلاً دراسياً للتعليم الابتدائي، و7 فصول جديدة لرياض الأطفال، وتطوير 23 فصلاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين و150 ألف جنيه.