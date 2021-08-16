الطب البيطري: لجنة لاصطياد قرود حدائق الأهرام ومعرفة مصدرها

قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن فريق من حديقة الحيوان خاص بالحياة البرية، بالتنسيق مع المديريه، توجه اليوم إلى منطقة حدائق الأهرام التابع لحي الهرم، لاصطياد القردين، اللذان أثارا ذعر السكان بالمنطقة.

تشكيل لجنة لعمل التحريات اللازمة للبحث عن المكان الذي أتى منه القردين

وأكد مدير مديرية الطب البيطري لـ«الوطن»، أن المديريه شكلت لجنة لعمل التحريات اللازمة، للبحث عن المكان الذي أتى منه القردين، لمنطقة حدائق الأهرام، لكشف حقيقة الواقعه الغريبة التي أدت إلى استياء عدد كبير من المواطنين، الذين أدوا دورهم بإبلاغ محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري، لاتخاذ اللازم.

إثارة حالة من الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام

وتعود الواقعة إلى نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تظهر «قرود» تقفز وتلهو وتلعب عبر البالكونات وشرفات المنازل بمنطقة حدائق الأهرام، للبحث عن طعام، وهو ما أثار الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام.

استغاثات لحي الهرام ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري

وكان عدد كبير من سكان المنطقة، استغاثوا بحي الهرم ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالجيزة، للبت في الواقعة، وكشف حقيقة جلب القرود إلى المنطقة، ومحاسبة المتسبب في إثارة حالة الذعر بين الأهالي.

تشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بالجيزة

وفي سياق آخر، أشار إسماعيل، إلى أن الحملات التي شنتها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة، بلغت كميتها 1679 كجم، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر، ومجهولة المصدر، لافتا إلى أن إجمالي عدد المحاضر المحررة من أطباء التفتيش على اللحوم، 28 محضرا.