مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي، وائل الإبراشي، موضحا أنه حاليًا يتلقى العلاج وحالته تشهد تحسنا، و«إن شاء الله الأمور تسير على خير».

وعن الوضع الوبائي في مصر، قال «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن مصر ستعقد الأسبوع المقبل المؤتمر الثالث عن التجربة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ومصر من أولى الدول التي تحدثت عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مثل المشاكل التي تحدث في القلب والصدر والرئتين، وهي لها تجربة في هذا المجال.

زيادة عقاقير أو وقف عقاقير في البروتوكول

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الفيروس في مصر منذ حوالي عامين، ولكن الأطباء المصريين لديهم خبرة في متلازمة الالتهابات التنفسية، ويتفاعلون مع ما يستجد من حالات، ويدرسون كل شيء في المؤتمرات العلمية، وعلى هذا الأساس يضيفون بعض العقاقير إلى البروتوكول، أو يوقفون استخدام أحد العقاقير، ولكن حتى الآن لا يوجد دواء مخصص لعلاج الفيروس، ولكن يتم علاج الأعراض الناجمة عن الإصابة به.

وشدد على أن إضافة عقار إلى البروتوكول أو وقفه يعتمد بشكل كبير على الخبرة التراكمية في مجال العلاج به.

زيادة في الإصابات خلال الفترة الأخيرة

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات في الإصابات ولكنها قليلة وأسرة المستشفيات والحالات في وضع جيد جدًا، وهناك ترقب لهذا الوضع خاصة أن الموجة الرابعة وصلت إلى كثير من دول العالم، والتحورات وصلت إلى 136 دولة، ويجب الاستمرار في المتابعة الدقيقة لنكون مستعدين لأي شيء.

وشدد على أن «الرصد المجتمعي أو في مناطق التجمعات والمصايف الناس بتتكلم عن أنه مفيش التزام كامل بالإجراءات ويجب التنبيه على هذا والتعاون في توعية المواطنين».