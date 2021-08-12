مستشار الرئيس: متحور دلتا وصل إلى 136 دولة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن تحديد موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، ليس له حسابات أكيدة، لكنه يتماشى مع المظاهر الإكلينيكية التي تتم مع الفيروسات في زمن الأوبئة، وأيضا المقارنة مع الموجات في كثير من دول العالم، ومصر مرت بـ3 موجات والمرض لم يختفي في أي لحظة، وهو موجود في كل دول العالم، وطالما الوباء موجود، فإنه ينتشر في موجات بينها فترة زمنية تنخفض فيها الأعداد، ثم تصعد خلال فترة أخرى، ثم تتناقص تدريجيًا.

الفيروس سيصبح مثل باقي الفيروسات في البيئة

وأضاف «تاج الدين»، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن الفيروس موجود، وسيصبح مثل الفيروسات الموجودة في البيئة باستمرار، مشيرًا إلى أن التحورات الفيروسية، أمر طبيعي، وهناك أنواع كثيرة من متحورات كورونا، وسلالة دلتا بدأت في الهند، وحتى هذه اللحظة لا يوجد موجة وبائية في مصر من متحور دلتا، لكن لا يوجد تأكيد أنه لن يصل إلينا، ووصل حاليًا إلى 136 دولة.

اللقاحات ما زالت مؤثرة

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على أن السلالة منتشرة في العالم، وكثير من اللقاحات المتاحة ما زالت مؤثرة على الفيروس.

اللقاحات في مصر

أما عن اللقاحات الموجودة في مصر، قال مستشار الرئيس، أنها تؤخذ على جرعتين، وكل من حصل على جرعة أولى، هناك جرعة ثانية في انتظاره، لكن بعض الدول لا تقبل بعض اللقاحات، لذلك مصر اشترت لقاح جونسون آند جونسون، ومن حصل على لقاح مثل سينوفارم أو سينوفاك، ويرغب في السفر إلى دولة لا تعترف بهذين التطعيمين، يمكنه أخذ لقاح آخر مثل أسترازينكا أو جونسون آند جونسون، ولن يتعرض للضرر في أي شيء.