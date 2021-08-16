ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس عبر موقع الوطن

يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، خلال الساعات القليلة المقبلة، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس عبر موقع «الوطن»، حيث سيجري إتاحة النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي لكل طالب، مجانا دون أي مقابل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، ستظهر غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة كل شعبة على حدة، سواء نتائج شعبة علمي علوم، ونتائج شعبة علمي رياضة، ونتائج الأدبي، علاوة على أن الوزارة انتهت تماما من تحديد أوائل الثانوية العامة من كافة الشعب، وسيتم اعتمادها صباح غد الثلاثاء، على أن يقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتهنئة الأوائل عبر التليفون، موضحة أن الوزارة ستقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال مراسم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021: تم الانتهاء من تحديد أوائل الثانوية العامة في كل الشعب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، غير مقلقة على الإطلاق، منوهة إلى أن جميع محاضر الغش تم التحقيق فيها من قبل الشؤون القانونية، وتم اتخاذ قرار بحجب نتائج نحو 360 طالبا غشاشا، عقب إعداد التقرير النهائي لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، موضحة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعلن غداً العقوبات الرادعة على جميع الطلاب الغشاشين.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021: إعلان عقوبات الطلاب الغشاشين غداً الثلاثاء

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، ستعلن عبر موقع الوزارة وموقع «الوطن»، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي بنحو 3 ساعات، لافتة إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل التظلمات ورسوم مادة التظلم، حيث من الممكن أن تكون التظلمات هذا العام إلكترونية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021: إعلان تفاصيل التظلمات غدا

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المؤشرات الأولية لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، جيدة، ولا داعي لأي قلق، وكل طالب سيعرف درجاته، خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في عقد امتحانات الثانوية العامة في جو مناسب رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال سير العملية الامتحانية.